二林精機躺3年 藍綠不同調

台積電放棄龍潭建廠，其他縣市搶著要，彰化縣長王惠美也積極爭取到二林精密機械產業園區設廠。但二林精密機械園區環評卻卡在中央3年，國民黨立委謝衣鳯主張加速開發，結合中科二林園區發展為西南角的產業雙子星，民進黨立委參選人吳音寧則質疑為中科二林園區招租廠商未飽和，不必急著開發。

二林精機案通過二階環評卻在中央「躺」3年，縣政府再三呼籲依程序提交環評大會審查，始終沒具體進展，蔡英文總統、副總統賴清德、經濟部長王美花等中央官員到彰化縣出席活動，縣長王惠美都不忘爭取加快進度。

謝衣鳯支持設立二林精機園區，主張與鄰近二林中科朝向循環經濟的產業共生園區來規畫，加入農業、漁業、生技業，應該有機會讓產業發展與永續環境並行。

謝衣鳯說，彰化縣是農工大縣，工業與農業、畜牧業都會產生廢棄物，應思考如何廢棄物循環再利用，台灣可參考丹麥卡倫堡園區，這是國際上最早的產業共生園區，透過廢棄物的循環再利用，減少水的利用與減碳，並增加工作機會，這比僅發展光電或陸域風機還好。

吳音寧則認為，二林精機園區開發案預計使用農業用地，如果要開發變更，必須要有必要性與適當性。她表示，二林精機無法通過環評是因緊鄰中科二林園區面積631公頃，現在僅完成園區第一期開發，第一期可出租土地163公頃，只出租70公頃，出租率還不到50%，所以二林精機還不具備開發必要性。

吳音寧又表示，二林精機還有一個爭議點，在於打破過往「只租不售」原則，打算開放廠商購買土地，被批評是只想炒地皮，不顧開發合理性。她主張推動彰南產業發展必須務實、沒有私心，因為開發成工業區後，就回不去農田了。所以中央地方同心合作，擱置無謂的政治口水，努力為二林中科招商，才是發展彰化西南角的正辦。