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偷倒廢土 南投1天查獲5車

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投警方前天在南投、名間等地攔檢載運廢棄土石的貨卡車。圖／南投警分局提供
南投警方前天在南投、名間等地攔檢載運廢棄土石的貨卡車。圖／南投警分局提供

南投仁愛警分局本月17日才在眉溪流域附近查獲不肖業者濫倒廢棄土石案，南投警分局前天又在南投、名間等地攔檢到載運廢棄土石的貨卡車，一天內就查獲5車，且均無法提供相關許可文件，已通報環保局依違反廢棄物清理法開罰。

南投因縣境多山，且地廣人稀，屢遭傾倒廢土，今年5月在南投市八卦山郊區，查獲遭堆積營建廢棄土石達3層樓高，將近1600公噸，遭縣議員質詢痛批南投已成「廢土天堂」，加強查緝後趨緩，未料近期偷倒歪風再起。

有不法業者看準目前是卡努颱風重建期，從本月10日起，持續在眉溪流域附近，濫倒磚塊、砂土、混凝土塊等逾1600噸廢土，本月17日被仁警分局當場人贓俱獲，查扣砂石車、挖土機，將郭姓司機、羅姓地主及邱姓包商3人送辦。

南投警分局18日在南投市、名間等地，又接連發現有車輛載運土石，分別攔查楊姓、蔡姓、賴姓、鐘姓等司機所駕駛車輛，4人均無法提供載運廢土相關證明文件，其中，35歲鐘姓司機被查獲後，竟還持續載運廢土欲濫倒，同一天再被警方二次查獲，合計攔查5起共4人涉嫌傾倒廢土，由環保局依違反廢棄物清理法舉發。

南投警分局表示，為遏止倒土歪風，已指示轄內各警所加強攔查載運土方車輛，並呼籲業者對於農地填土需求須依規定申請，確保土方來源合法，若非法傾倒、填土嚴重恐面臨1至5年徒刑、得併科1500萬元罰金。

南投 廢棄物 卡努颱風

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