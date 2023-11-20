快訊

WHO稱加薩最大醫院淪「死亡區」 31名早產兒已撤離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

畫設標線人行道 保障行人安全

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
台中市議員張芬郁（中）說，希望市府可以看見在非都市中心人車爭道的情形，多鋪設標線型人行道，讓民眾步行更安全。圖／張芬郁提供
台中市議員張芬郁（中）說，希望市府可以看見在非都市中心人車爭道的情形，多鋪設標線型人行道，讓民眾步行更安全。圖／張芬郁提供

台中市大里區東興路272號萬靈祠至爽文路，路長305公尺，是樹王和永隆兩里居民行經要道，卻因路窄，經常人車搶道、險象環生，交通局接獲民眾反映，利用重新鋪設路面機會，向附近居民溝通路邊勿停車，終於畫設一段「標線型人行道」，讓行人有安全回家的路。

市議員張芬郁說，這條路因多年未重新鋪設，路面多處龜裂、坑洞，樹王里長陳俞樺、永隆里長黃秀玲日前反映希望能予改善，經和市府交通局、養護工程處討論，終獲同意施作，但因民眾經常習慣在路邊停車，黃秀玲為此多次拜訪居民溝通，終於獲得居民的配合和支持，交通局日前施工，工程進度已達8成。

張芬郁說，交通局統計，全市累積畫設的標線型人行道有131處，希望市府可以看見在非都市中心人車爭道的情形，多鋪設標線型人行道，讓民眾步行更安全。她要求市府在各地執行燙平專案重新鋪設時，可以檢視標線畫設及各項工程需求，一併納入施作，避免日後刨除浪費公帑。

交通局表示，東興路以往路側停車，影響車輛雙向通行及行人通行安全，受限原本道路寬度，而且還有電桿擋道，所以以電桿為邊界規畫路面邊線，民眾可行走範圍包含溝面寬度約有100公分至120公分，畫設標線型人行道與一般實體人行道無異，車輛不得進入。

人行道 台中市

延伸閱讀

老省道人行道窄 還有電桿占位 基市南榮路街景改善有譜

協調勿路邊停車畫出「標線人行道」 台中這兩里終有安全回家路

影／龍燕大戰？台中墓區變身活動中心 意外曝艱辛史

公車運價漲民代籲加薪補「司機荒」 中市：業者盤點中

相關新聞

偷倒廢土 南投1天查獲5車

南投仁愛警分局本月17日才在眉溪流域附近查獲不肖業者濫倒廢棄土石案，南投警分局前天又在南投、名間等地攔檢到載運廢棄土石的...

畫設標線人行道 保障行人安全

台中市大里區東興路272號萬靈祠至爽文路，路長305公尺，是樹王和永隆兩里居民行經要道，卻因路窄，經常人車搶道、險象環生...

二林精機躺3年 藍綠不同調

台積電放棄龍潭建廠，其他縣市搶著要，彰化縣長王惠美也積極爭取到二林精密機械產業園區設廠。但二林精密機械園區環評卻卡在中央...

彰縣長：環評過就可開發 別再卡了

台積電彰化縣二林精密機械產業園區開發案歷時11年，與二林精機開發時程差不多的嘉義縣中埔及水上兩座產業園區，現都動工招商，...

王惠美到荷蘭取經 參考鹿特丹防洪設施及軌道經濟經驗帶回彰化

彰化縣部分地區遇大雨常積水不退，縣長王惠美到荷蘭考察行程，今天到長期飽受淹水之苦的鹿特丹取經，認為可鼓勵民間建築物興建地...

募百餘份物資寒冬送暖 藍營批：民進黨執政8年社會凋敝

台中西屯區民眾服務社今舉行「寒冬送暖 獅愛飛揚」活動，募集百餘份物資，協助弱勢族群；理事長吳惠芳表示，貧窮不分藍綠、行善...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。