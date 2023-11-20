畫設標線人行道 保障行人安全

台中市大里區東興路272號萬靈祠至爽文路，路長305公尺，是樹王和永隆兩里居民行經要道，卻因路窄，經常人車搶道、險象環生，交通局接獲民眾反映，利用重新鋪設路面機會，向附近居民溝通路邊勿停車，終於畫設一段「標線型人行道」，讓行人有安全回家的路。

市議員張芬郁說，這條路因多年未重新鋪設，路面多處龜裂、坑洞，樹王里長陳俞樺、永隆里長黃秀玲日前反映希望能予改善，經和市府交通局、養護工程處討論，終獲同意施作，但因民眾經常習慣在路邊停車，黃秀玲為此多次拜訪居民溝通，終於獲得居民的配合和支持，交通局日前施工，工程進度已達8成。

張芬郁說，交通局統計，全市累積畫設的標線型人行道有131處，希望市府可以看見在非都市中心人車爭道的情形，多鋪設標線型人行道，讓民眾步行更安全。她要求市府在各地執行燙平專案重新鋪設時，可以檢視標線畫設及各項工程需求，一併納入施作，避免日後刨除浪費公帑。

交通局表示，東興路以往路側停車，影響車輛雙向通行及行人通行安全，受限原本道路寬度，而且還有電桿擋道，所以以電桿為邊界規畫路面邊線，民眾可行走範圍包含溝面寬度約有100公分至120公分，畫設標線型人行道與一般實體人行道無異，車輛不得進入。