募百餘份物資寒冬送暖 藍營批：民進黨執政8年社會凋敝

台中西屯區民眾服務社今舉行「寒冬送暖 獅愛飛揚」活動，募集百餘份物資，協助弱勢族群；理事長吳惠芳表示，貧窮不分藍綠、行善也不分藍綠，故她盡力爭取里長們協助，將物資轉送到每位急難救助或清寒戶手中，竭盡心力關愛里民。

西屯區民眾服務社今早在國民黨台中市黨部舉行「寒冬送暖 獅愛飛揚」活動，現場設有血壓測量、物資發放、髮型義剪及愛心義賣等攤位，更備有百餘份物資，將透過里鄰長系統，將物資傳遞到急難救助或清寒戶手中。

國民黨台中市黨部主委顏文正表示，這次西屯民眾服務社發動寒冬送暖，有鑒於民進黨執政八年，社會凋敝、民生疲憊，窮苦人家過得很艱苦，很多社會團體也都募不到款，民進黨太糟糕，所以國民黨也在12月3日，辦理黨慶愛心園遊會募款活動，所有款項也要捐給弱勢團體，執政能力太差、民眾痛苦，所以我們才會一起共襄盛舉，關懷弱勢、關懷社會。

吳惠芳也提到，每次拜訪里民時，無論是急難救助、清寒戶里民時，眼前一幕幕常觸動心中情緒，陣陣鼻酸，讓我起心動念，決定結合過去的人脈及20幾年社團經驗，發起這次社會服務，希望結合社會資源，分工關愛里民眾生，讓生活環境是充滿，有愛、有溫馨、有正義，而無後顧之憂安定的社會。