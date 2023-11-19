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募百餘份物資寒冬送暖 藍營批：民進黨執政8年社會凋敝

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
國民黨台中市黨部主委顏文正。記者劉柏均／攝影
國民黨台中市黨部主委顏文正。記者劉柏均／攝影

台中西屯區民眾服務社今舉行「寒冬送暖 獅愛飛揚」活動，募集百餘份物資，協助弱勢族群；理事長吳惠芳表示，貧窮不分藍綠、行善也不分藍綠，故她盡力爭取里長們協助，將物資轉送到每位急難救助或清寒戶手中，竭盡心力關愛里民。

西屯區民眾服務社今早在國民黨台中市黨部舉行「寒冬送暖 獅愛飛揚」活動，現場設有血壓測量、物資發放、髮型義剪及愛心義賣等攤位，更備有百餘份物資，將透過里鄰長系統，將物資傳遞到急難救助或清寒戶手中。

國民黨台中市黨部主委顏文正表示，這次西屯民眾服務社發動寒冬送暖，有鑒於民進黨執政八年，社會凋敝、民生疲憊，窮苦人家過得很艱苦，很多社會團體也都募不到款，民進黨太糟糕，所以國民黨也在12月3日，辦理黨慶愛心園遊會募款活動，所有款項也要捐給弱勢團體，執政能力太差、民眾痛苦，所以我們才會一起共襄盛舉，關懷弱勢、關懷社會。

吳惠芳也提到，每次拜訪里民時，無論是急難救助、清寒戶里民時，眼前一幕幕常觸動心中情緒，陣陣鼻酸，讓我起心動念，決定結合過去的人脈及20幾年社團經驗，發起這次社會服務，希望結合社會資源，分工關愛里民眾生，讓生活環境是充滿，有愛、有溫馨、有正義，而無後顧之憂安定的社會。

吳蕙芳說，感謝獅子會 300C-3 區王釭坪總監、賴永豐總監、謝文卿總監、300C-1 區韓晶第一副總監的支持，及快樂獅子會、仁美獅子會及善心人士們，在這大環境不佳的時候，出錢出力成就這次寒冬送暖活動。

台中西屯區民眾服務社理事長吳惠芳。記者劉柏均／攝影
台中西屯區民眾服務社理事長吳惠芳。記者劉柏均／攝影
台中西屯區民眾服務社今舉行「寒冬送暖 獅愛飛揚」活動，募集百餘份物資，透過里鄰系統協助弱勢族群。記者劉柏均／攝影
台中西屯區民眾服務社今舉行「寒冬送暖 獅愛飛揚」活動，募集百餘份物資，透過里鄰系統協助弱勢族群。記者劉柏均／攝影

獅子會 國民黨 顏文正 民進黨 義賣 募款

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