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彰化傳統戲曲節周周有好戲 今晚田中明華園日字團登場

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣文化局舉辦的彰化傳統戲曲節今晚邀請明華園日字團在田中景崧文化教育園區演出「陰陽界錯中錯」戲碼，民眾可把握機會前往觀賞。圖／彰化縣文化局提供
彰化縣文化局舉辦的彰化傳統戲曲節今晚邀請明華園日字團在田中景崧文化教育園區演出「陰陽界錯中錯」戲碼，民眾可把握機會前往觀賞。圖／彰化縣文化局提供

彰化縣文化局舉辦的彰化傳統戲曲節今天白天在田中鎮乾德宮安排傳統北管排場與新樂園掌中劇團演出，晚間則邀請明華園日字團在田中景崧文化教育園區演出「陰陽界錯中錯」戲碼，民眾可把握機會前往觀賞。

彰化傳統戲曲節從11月11日到25日周周都傳統戲曲演出，今天晚間7時起明華園日字團將由台灣第一丑角國寶級藝師陳勝在及當家小旦鄭雅升率領新生代演員同台飆戲。

「陰陽界錯中錯」故事是描述老樵夫一家人居於山嶺野屋，與世無爭，這天路過山下酒館時巧遇地獄使者閻羅王與判官，接著發生一連串光怪陸離的故事，劇本也結合俚俗台詞、諧趣對白，劇情精采。

　最後一場彰化傳統戲曲節則將於11月25日在芬園鄉寶藏寺登場，安排南北管整絃排場、高甲戲、北管戲及明世界掌中劇團演出「三國演義之關雲長過五關」，描述關雲長掛印封金，辭別曹操之後，保著甘、麋二夫人，往黃河以北投奔劉備，先後經過五個關隘，因未向曹操討取文憑，沿途受到阻撓的精采故事。

明華園 文化局

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