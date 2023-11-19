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協調勿路邊停車畫出「標線人行道」 台中這兩里終有安全回家路

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員張芬郁（左）和當地里長等人討論畫設標線型人行道，解決人車爭道問題。圖／張芬郁提供
台中市議員張芬郁（左）和當地里長等人討論畫設標線型人行道，解決人車爭道問題。圖／張芬郁提供

台中市大里區東興路272號萬靈祠至爽文路，路長305公尺，是樹王和永隆兩里居民行經要道，也是樹王里上學必經此路，但因路窄，經常人車搶道、險象環生，經當地人士向交通局反映，利用重新舖設路面機會，以及向附近居民溝通路邊勿停車，終於畫設一段「標線型人行道」讓行人有安全回家的路。

市議員張芬郁說，這條路因多年未重新舖設，路面多處龜裂、坑洞，、樹王里長陳俞樺、永隆里長黃秀玲日前反映希望能予攻善，同時利用重畫標線機會，解決人車爭道情形。經和市府交通局、養護工程處討論，終獲同意施作。

但是，因民眾經常習慣在路邊停車，永隆里長黃秀玲和夫婿方志航，為此多次拜訪居民溝通，終於獲得居民的配合和支持，交通局於日前施工，目前工程進度已達8成。黃秀玲和方志航說，一開始認為困難很多，沒想到可以完成，非常感謝居民的支持。

陳俞樺說，大里二期重劃區開闢後，此路是學生前往永隆國小和爽文國中必經之路，但人車搶道，險象環生，里民期盼有一條安全步行的路多年，感謝終獲改善。雖然受限於路寬，人行道沿途還有電線桿、電信箱擋道，但先求有再求好，在路邊的雜草清除後，相信會更順暢。

張芬郁說，交通局統計，全市累積畫設的標線型人行道有 131 處，希望市府可以看見在非都市中心人車爭道的情形，多舖設標線型人行道，讓民眾步行更安全。此處是人本交通的典範，從經費爭取到里長不放棄和當地居民溝通，終於獲得實現。

她要求市府在各地執行燙平專案重新舖設時，可以檢視標線畫設及各項工程需求，一併納入施作，避免日後刨除浪費公帑。

交通局表示，東興路以往路側停車，影響車輛雙向通行及行人通行安全，受限原本道路寬度，而且還有電桿擋道，所以以電桿為邊界規畫路面邊線，民眾可行走範圍包含溝面寬度，約有100公分至120公分。

另依道路交通管理處罰條例第174條之3規定「人行道標線，用以指示路面上僅限於行人行走之專用道，車輛不得進入。」標線型人行道與一般實體人行道無異。

台中市議員張芬郁（左二）說，希望市府可以看見在非都市中心人車爭道的情形，多舖設標線型人行道，讓民眾步行更安全。圖／張芬郁提供
台中市議員張芬郁（左二）說，希望市府可以看見在非都市中心人車爭道的情形，多舖設標線型人行道，讓民眾步行更安全。圖／張芬郁提供
台中市交通局說，所畫人行道標線，民眾可行走範圍包含溝面寬度約有100公分至120公分。圖／張芬郁提供
台中市交通局說，所畫人行道標線，民眾可行走範圍包含溝面寬度約有100公分至120公分。圖／張芬郁提供

人行道 重劃區

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