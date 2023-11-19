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台中從這條便道出入發生事故都算錯 民怨陳情多年沒用

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
這一條道路有玄機，汽機車從這裡出入，發生事故都算錯。圖／林炘烽提供
這一條道路有玄機，汽機車從這裡出入，發生事故都算錯。圖／林炘烽提供

台中市西屯區福裕公園內有條便道可通往福裕路、福科路和台灣大道，但因屬公園用地，無法設置交通號誌，遇有事故都歸責從公園便道出入的民衆，市議員林祈烽建議儘快透過都市計畫將便道變更成正式道路，以解民怨。副市長黃國榮承諾，馬上請交通局評估。

林祈烽說，福裕公園的便道是為了方便福安里筏堤西街周遭民眾進出所開闢道路，民眾利用率高，汽機車都從便道進出，但路口沒有任何號誌，導致路口常有大小交通意外發生。

民眾抱怨，公園便道不屬於道路範圍，交通局無法裝設交通號誌，一有交通事故，責任判定都是歸責於從便道進出的一方，民眾多年來要求市府加裝號誌和變更便道成道路，但都沒有下文。

都發局長李正偉表示，這條便道屬公89用地，涉及附近民眾通往福順路、福元路和台灣大道等路權，須納入都市計畫通盤檢討來變更，但等待時間長。如果交通主管機關認為有需要變更，可以用現況認定做個案變更。

林祈烽表示，大家都知道要透過都市計畫變更，但其程序曠日廢時，民眾已等了多年就是不見市府提出變更，結果有交通事故責任都是他們要扛，民眾都自認是「被迫違規」，如果民眾不從便道進出，市府要民眾從哪裡出入呢？

副市長黃國榮說，有些大公園內是有道路的，如中央公園內就是，福裕公園的便道非屬計畫道路，如有交通負荷和其必要性，就應透過都市計畫辦理變更。黃國榮承諾，請交通局進行評估，市府馬上做。

林祈烽要求市府儘快完成都市計畫變更，都發局、建設局和交通局不要再把此案納入公設一般通檢，應由交通局趕快提出個案變更。

都市計畫 林祈烽

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