台中花毯節場外促銷 違規住宿券停售

台中國際花毯節與新社花海正在舉行，吸引大批人潮，有旅宿業者看好商機，現場推銷住宿優惠券。台中市法制局消保官發現，該票券沒有銀行履約保障，也無退券程序等應記載事項，會同觀旅局現場稽查，業者已停止販售，只要檢附購買證明，可全額退費。

花毯節暌違2年重新登場，今年主打「漂浮城堡」吸引遊客到場。有民眾在場外購買限量促銷的「非常玩家」住宿優惠券，每組10張1000元，但購買後發現票券沒有銀行履約保障，質疑不符合規定。

消保官說，這批票券每張125元，每份共有8張，票券未載明「履約保障機制」及「退券的退費方式」等重要內容，「住宿優惠」得連結到業者官網才能查詢，業者若修改網頁內容，即可變更旅宿名稱與優惠價格，消費者使用時容易有爭議。另外，消保官發現，該住宿券可使用的旅宿名單，部分屬於非合法登記的旅宿。

消保官說，該批促銷票券不符「定型化契約應記載事項」規定，會同觀旅局現場稽查，業者當場同意暫停販售，民眾若希望退券，只要檢附購買憑證及票券即可全額退費。