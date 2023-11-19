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中部8縣市聯手 天羅地網抓空汙

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市環保局啟動無人機，查獲4件露天燃燒。圖／環保局提供
台中市環保局啟動無人機，查獲4件露天燃燒。圖／環保局提供

受疫情解封與氣候條件影響，今年整體空品不佳。目前正值空汙季與稻作收割期，台中市環保局與中部7縣市同步啟動無人機聯合稽查，搭配地面AI智慧判煙系統，布下天羅地網查緝空汙，查獲4處露天燃燒稻草行為，若屬事業單位違規，依規定可開罰10萬元，個人可罰1200元。

台中市長盧秀燕號召成立中部8縣市成立治理平台，環保局成立中部空汙專案治理辦公室，聯手打擊空汙。今年以來空品不佳，台中市1月至10月PM2.5濃度達15.4微克，比去年同期增加2.6微克。

環保局長陳宏益說，中部空品彼此連動，加上西半部進入秋冬空汙季，受地形與氣候影響，中部在中央山脈背風側，容易導致汙染物污染物累積，聯合8縣市16日同步啟動稽查空汙。

環保局指出，8縣市共出動28名人力、10架無人機，巡查約1480公頃稻作收割或燃燒好發地區，共發現4處燃燒行為，台中2處、雲林1處、苗栗1處，將依法告發處分；也將追查行為人，個人開罰1200元，若屬於事業單位罰10萬元。

環保局長陳宏益說，台中市稽查空汙，除了有無人機「空軍部隊」，還有「地面部隊」，透過AI智慧判煙系統同步監控，一旦發現疑似露天燃燒行為，就派無人機巡查；台中市今年已查獲174件露天燃燒。

陳宏益表示，農業廢棄物如稻草、稻桿等，焚燒處理會汙染空氣，可透過「益菌肥」，除提高稻稈的腐熟效率，可增加土壤肥力；環保局另提供小農機具免費到府服務，可出借機具就地粉碎、翻耕農廢物，不僅環保，也有助於地力、收成。

廢棄物 PM2.5 空汙

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