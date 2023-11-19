南投仁愛災區濫倒廢棄物 3人送辦

卡努風災重創南投仁愛，災區仍在重建，卻有不肖業者混水摸魚，乘機將廢棄土運到災區回填。警方前天查獲，回填廢土多為磚塊、混凝土塊，濫倒區域靠近眉溪流域，一旦下大雨，將造成嚴重的汙染和破壞。災民痛批業者惡劣行徑，如同在災區傷口撒鹽，應嚴懲遏止歪風。

仁愛鄉風災後搶修道路村落，砂石車進出頻繁，部分部落因道路坍方、橋梁受損得繞道通行。仁愛警分局接獲檢舉，嚴重受災的南豐村，最近有不明砂石車，運載廢棄土方傾倒在台14線旁的大同段土地，回填的多為營建廢棄物，例如磚頭、土、沙、混凝土塊等，現場已經堆成小山。

南豐派出所員警前天下午會同環保局人員到現場稽查，當場人贓俱獲，將正在卸載廢棄物的郭姓砂石車司機、羅姓地主及邱姓包商傳喚到案，並查扣砂石車、挖土機。

劉姓司機供稱，他受雇邱姓包商，將建築廢棄物運到大同段地號土地。羅姓地主則供稱，他是為了填補地基，委託邱姓包商回填地基。警方查出邱姓包商公司非合法土資場，回填的都是營建廢棄物，懷疑利用搶修時機，將外地廢棄物運來仁愛鄉回填，偵訊後依違反廢棄物清理法，將3人移送南投地檢署偵辦。

仁愛警分局長林文智說，傾倒營建廢棄物嚴重破壞環境，業者還利用機會賺取不法暴利，傾倒地點靠近眉溪水源，破壞水土保持及土壤、水質汙染，利用搶修災情期間作案，更是在災民傷口上撒鹽，警方會加強查緝傾倒廢棄物，將不法業者繩之以法。