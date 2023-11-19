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中市開放校園 師生菸蒂撿不完

聯合報／ 記者陳秋雲趙容萱／台中報導

台中市推動開放校園，但本該禁菸的校園內外，卻出現大量菸蒂，師生撿不勝撿；上月底台中市教育局發公文給各校，因應國健署稽查菸害防制，校園若有菸蒂，除評鑑扣分，依法可開罰。多校教師反彈投訴，批評幫抽菸民眾擦屁股。教育局表示，將加強宣導，若發現校園抽菸可檢舉，或找警方取締。

台中市衛生局表示，依菸害防制法，校園禁菸與禁止電子煙，校園入口處須設置明顯禁菸標誌，若校園有菸蒂不算違規，在校園與周邊人行道吸菸，可罰行為人2000元至1萬元；統計到10月底，已開罰77件學生在校內吸菸，一般民眾在校門或周邊人行道吸菸6件。

台中市教育產業工會接獲多名教師投訴，中市開放校園後，菸蒂幾乎無處不在，師生利用清晨或午休撿拾菸蒂，夜市周邊的校園，菸蒂更是撿不完，師生到處撿菸蒂，沒吸菸的人幫癮君子善後「擦屁股」。

有教師投訴，教育局10月底發公文，配合國健署菸害防制稽查，校園內若有菸蒂將扣分，而且依菸害防制法，可罰款1萬至5萬元，有學校怕稽查與罰款，師生連續撿1個月菸蒂，痛批本末倒置。

有國小老師指出，每晚民眾來校內打球，隔天籃球場周邊就有不少菸蒂；有老師反映，午休帶學生清理人行道的菸蒂，常見民眾蹲在圍牆旁地矮樹叢抽菸，掃了又丟丟了又掃。

教產工會理事長林碩杰說，依法學校不能吸菸，但現在開放校園，清晨或晚間一般人進入校園，若違規吸菸無人力查緝，若校園有菸蒂，不該要求學校負責，開放校園也要有限度。

教育局表示，開放校園是既定政策，維護校園環境是學校工作，過去曾發現校園廁所、警衛室、廁所與樓梯間有菸蒂，將列入菸害防制稽查評鑑，但校園抽菸是罰行為人，並不是有菸蒂就會開罰。

教育局表示，將加強宣導校園禁菸規定，若發現校園內有人吸菸，可勸導要求離開，並向衛生局檢舉；若不聽從可報警處理。

人行道 教育局 禁菸

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