影／全台洋桔梗故鄉有愛心 彰化永靖農會捐發票助弱勢

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣永靖鄉農會「花現蔬果 永靖有愛」農產品推廣行動展示盆栽。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉農會「花現蔬果 永靖有愛」農產品推廣行動展示盆栽。記者簡慧珍／攝影

彰化縣永靖鄉是苗木之鄉，也是全台洋桔梗的重要產區，今天「花現蔬果 永靖有愛」農產品推廣行銷活動在鄉農會廣場熱鬧展開，蔬果花廊和花藝競賽作品美不勝收；進入產季的白花椰、高麗菜成為花材，提醒民眾看完展覽，別忘記選購永靖鄉花卉蔬果。

永靖鄉目前花卉栽種面積約225公頃，蔬果苗木約520公頃，盛產洋桔梗、非洲太陽菊、香水百合、玫瑰等花卉，蔬果以白花椰、白玉苦瓜、茄子、高麗菜為大宗，今天鄉農會舉辦今年度優質美學花藝設計競賽、產銷班農產品行銷推廣、家政班、四健會、綠色照顧班成果展示，布置花門、蔬果花廊，展覽上百件花藝競賽作品，花團錦簇吸引民眾拍照。

台中區農業改良場副場長蕭政弘說，永靖鄉農會認真辦理農業業務，照顧農民，過去一年連連得獎，今天活動名稱取得很好，一定要用心發現永靖蔬果產業的美，有愛就能讓幸福來到，永靖鄉農會理事長詹日新說得很好，所有的好東西在永靖鄉農會活動裡都找得到，大家一定要把握機會尋寶。

永靖鄉農會今年4月舉辦鳳梨促銷義賣活動，所得全數捐給公益慈善團體，接著又向產銷班、家政班、參加花藝競賽人員、農會員工募得逾1500張統一發票，也將捐贈地方慈善團體做。今天表揚彰化縣早春葡萄評鑑團體季軍、個人優勝農民江金寿，同時辦理健康豬肉、米食、國產雜糧展示品，及農事產銷班等成果展。

彰化縣永靖鄉農會「花現蔬果 永靖有愛」農產品推廣行銷活動的蔬果花卉組合。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉農會「花現蔬果 永靖有愛」農產品推廣行銷活動的蔬果花卉組合。記者簡慧珍／攝影

農會 農民

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