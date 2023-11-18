865公車復駛中橫公路 民眾搭乘賞楓更便利

中央社／ 台中18日電

通行中橫公路的「865路公車」，因路況改道合歡山，經過1年50天時間20日將復駛，現正是梨山楓葉季，相較繞駛合歡山，民眾搭乘約可省下1個半小時，沿途還可欣賞群山美景。

民國111年10月中橫便道77公里處靈甫橋路段，因落石造成道路坍方，路線封閉，本來行駛中橫公路到梨山的「865路公車」，只好改駛合歡山路段。日前國民黨立委江啟臣會勘中橫公路時，爭取中巴重返中橫。

豐原客運公司今天在網頁公告了865號公車復駛訊息，11月20日復駛中橫公路，讓前往梨山的遊客交通更便利。865公車復駛將恢復原先核定的班次、時刻行駛。

江啟臣表示，為促進梨山地區觀光發展，曾向行政院爭取中橫開放中巴通行，希望打造一條觀光發展列車。「865公車」推出後頗受好評，時常一票難求，無奈因落石崩落，導致路線封閉逾一年。

他說，10月前往中橫會勘，谷關工務段表示已完成「中巴應變緊急事件SOP」，將在11月恢復中巴通行，今天得知將在20日恢復通車，希望未來梨山地區能藉由中巴，帶進更多的觀光商機。

中橫公路 公車

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