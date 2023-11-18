彰化婦女社團攜手佛寺 60萬元捐助溪湖10校弱勢生

接近歲末年終，彰化縣溪湖婦女會今天舉辦一年一度溪湖婦女才藝嘉年華，並獲溪湖廣緣寺協助捐款60萬元給鎮內10所高國中小學的弱勢學生，希望他們安心學習，10所學校校長都帶著感謝狀向廣緣寺師父致謝。

溪湖婦女會的會員和社區民眾分組20隊表演舞蹈、歌唱等才藝，婦女會理事長兼縣議員陳玉姬率隊大跳日本舞，贏得全場喝采。「生活要好過，就要互相扶持。」她說，平日服務選民過程中發現很多需要幫助的人，孩子是國家未來棟梁，再苦也不能苦了孩子的教育，常年行善的溪湖廣緣寺與她熟識，表達捐款給溪湖弱勢學生，一起做公益促進社會祥和。

廣緣寺住持釋宏緣表示，起初佛祖感應要來溪湖鎮建寺，她感覺地點有一點偏僻，不知能否弘揚佛法，結果建寺後得到信眾支持，廣緣寺得以秉持信念做善事，剛好佛寺對面就是陳玉姬服務處，因此成就今天善緣，未來廣緣寺要做的事很簡單，「哪裡有需要，就去那裡幫忙。」