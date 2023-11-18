彰化綠鬛蜥大本營環境從未清理 今首辦淨溪200人響應

彰化縣二林溪是二林鎮的母親河，也是綠鬛蜥大本營，今天鎮公所首次舉辦淨溪活動，約200人沿二林溪畔洪醒夫公園打掃到渠首工，撿拾廢木板、寶特瓶等廢棄物。鎮公所表示，將爭取經費綠美化二林溪的渠首工到東興里之間溪岸環境。

二林溪流經溪州、埤頭、竹塘、二林、芳苑等五鄉鎮，長約18公里，帶狀流域最寬處約3.5公里。二林鎮公所舉辦里長會議時，有里長提案「我們常去芳苑鄉參加淨灘，為何從沒到二林溪淨溪？」鎮公所認為很有道理，號召鎮民主動參加淨溪，鎮內27里有14里響應，今天在洪醒夫紀念公園集合，拿起清潔工具走到二林溪北岸清除垃圾。

鎮公所感謝里長和鎮民參與，也感謝康舒科技的台康日能科技公司贊助兩萬元，在地店家「餃星人」贊助200分水餃。永興里長陳加勝和大永里長莊明章都表示，希望透過打掃讓二林溪環境越來越乾淨，使用已整頓的河畔舉辦觀光等活動，讓二林溪成為打卡新熱點。