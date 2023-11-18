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仁愛災區遭傾倒營建物廢棄物 災民怒：傷口撒鹽
南投縣仁愛鄉卡努風災受創嚴重，災區仍在重建，卻有不肖業者混水摸魚，趁機將廢棄土運到災區回填，且靠近眉溪流域一旦大雨，可能造成更嚴重的汙染和破壞，仁愛警分局昨天當場人贓俱獲。災民痛批業者惡劣行徑，如同在災區傷口撒鹽，應加重嚴懲，遏止歪風。
仁愛鄉風災後搶修道路村落，砂石車進出頻繁，部分部落因道路坍方、橋梁受損，仍得繞道通行，期待能早日重建家園。未料，竟有砂石車包藏禍心，並非運載重建物資，反而利用砂石車數量多，將一車車的建築廢棄物運到災區回填。
仁愛警分局接獲檢舉，受災最嚴重之一的南豐村，最近有不明砂石車，運載砂石傾倒在台14線旁的大同段土地，但並非回填土方，而是營建廢棄物包括磚頭、土、沙、混凝土塊，已經堆成小山，且因這塊土地就在眉溪旁，萬一又有大雨，這些廢棄物可能衝刷下眉溪，影響防洪安全，並可能造成土壤、水質汙染。
南豐派出所員警昨天下午會同環保局人員到場稽查，當場人贓俱獲，將正在卸載廢棄物的郭姓砂石車司機、羅姓地主及邱姓包商傳喚到案，並查扣砂石車、挖土機。
劉姓司機供稱他是受雇邱姓包商，將建築廢棄物運到大同段地號土地，羅姓地主則供稱，他是為了填補地基，委託邱姓包商的公私回填地基，但警方查出邱姓包商公司非合法土資場，且回填的都是營建廢棄物，懷疑利用搶修時機，將外地廢棄物運來仁愛鄉回填，偵訊後依違反廢棄物清理法第9條、第41條第1項及46條將3人移送南投地檢署偵辦。
仁愛警分局長林文智說，傾倒營建廢棄物嚴重破壞環境，業者還利用機會賺取不法暴利，傾倒地點靠近眉溪水源，破壞水土保持及土壤、水質汙染，利用搶修災情期間作案，更是在災民傷口上撒鹽，警方會加強查緝傾倒廢棄物，將不法業者繩之以法。
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