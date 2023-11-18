快訊

漫畫家蕭言中抗癌4年「超出預估2年壽命」 不敵病魔今晨病逝

「禿子」與「水牛」爭立院龍頭？ 民眾黨恐成關鍵少數

睽違10年！日本福岡11月降初雪 較往年提早30天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

仁愛災區遭傾倒營建物廢棄物 災民怒：傷口撒鹽

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
警方在仁愛鄉南豐村發現不法業者利用災後搶修，大量傾倒營建廢棄物。圖／仁愛警分局提供
警方在仁愛鄉南豐村發現不法業者利用災後搶修，大量傾倒營建廢棄物。圖／仁愛警分局提供

南投縣仁愛鄉卡努風災受創嚴重，災區仍在重建，卻有不肖業者混水摸魚，趁機將廢棄土運到災區回填，且靠近眉溪流域一旦大雨，可能造成更嚴重的汙染和破壞，仁愛警分局昨天當場人贓俱獲。災民痛批業者惡劣行徑，如同在災區傷口撒鹽，應加重嚴懲，遏止歪風。

仁愛鄉風災後搶修道路村落，砂石車進出頻繁，部分部落因道路坍方、橋梁受損，仍得繞道通行，期待能早日重建家園。未料，竟有砂石車包藏禍心，並非運載重建物資，反而利用砂石車數量多，將一車車的建築廢棄物運到災區回填。

仁愛警分局接獲檢舉，受災最嚴重之一的南豐村，最近有不明砂石車，運載砂石傾倒在台14線旁的大同段土地，但並非回填土方，而是營建廢棄物包括磚頭、土、沙、混凝土塊，已經堆成小山，且因這塊土地就在眉溪旁，萬一又有大雨，這些廢棄物可能衝刷下眉溪，影響防洪安全，並可能造成土壤、水質汙染。

南豐派出所員警昨天下午會同環保局人員到場稽查，當場人贓俱獲，將正在卸載廢棄物的郭姓砂石車司機、羅姓地主及邱姓包商傳喚到案，並查扣砂石車、挖土機。

劉姓司機供稱他是受雇邱姓包商，將建築廢棄物運到大同段地號土地，羅姓地主則供稱，他是為了填補地基，委託邱姓包商的公私回填地基，但警方查出邱姓包商公司非合法土資場，且回填的都是營建廢棄物，懷疑利用搶修時機，將外地廢棄物運來仁愛鄉回填，偵訊後依違反廢棄物清理法第9條、第41條第1項及46條將3人移送南投地檢署偵辦。

仁愛警分局長林文智說，傾倒營建廢棄物嚴重破壞環境，業者還利用機會賺取不法暴利，傾倒地點靠近眉溪水源，破壞水土保持及土壤、水質汙染，利用搶修災情期間作案，更是在災民傷口上撒鹽，警方會加強查緝傾倒廢棄物，將不法業者繩之以法。

警方在仁愛鄉南豐村發現不法業者利用災後搶修，大量傾倒營建廢棄物。圖／仁愛警分局提供
警方在仁愛鄉南豐村發現不法業者利用災後搶修，大量傾倒營建廢棄物。圖／仁愛警分局提供
警方在仁愛鄉南豐村發現不法業者利用災後搶修，大量傾倒營建廢棄物。圖／仁愛警分局提供
警方在仁愛鄉南豐村發現不法業者利用災後搶修，大量傾倒營建廢棄物。圖／仁愛警分局提供
警方在仁愛鄉南豐村發現不法業者利用災後搶修，大量傾倒營建廢棄物。圖／仁愛警分局提供
警方在仁愛鄉南豐村發現不法業者利用災後搶修，大量傾倒營建廢棄物。圖／仁愛警分局提供
仁愛鄉南豐村查獲回填物，大多是磚塊、混凝土等建築廢棄物。圖／仁愛警分局提供
仁愛鄉南豐村查獲回填物，大多是磚塊、混凝土等建築廢棄物。圖／仁愛警分局提供

廢棄物 砂石 水質 南投

延伸閱讀

廢土違法傾倒農地地主也有責 最重可關5年併科1500萬元罰金

影／台中南屯重劃區埋重金屬廢棄物 ？台糖土地疑遭汙染

高雄砂石車「切西瓜」網批誇張 被酸高雄日常大驚小怪

非法焚化有毒廢棄物獲利上億元 9企業25人遭起訴

相關新聞

仁愛災區遭傾倒營建物廢棄物 災民怒：傷口撒鹽

南投縣仁愛鄉卡努風災受創嚴重，災區仍在重建，卻有不肖業者混水摸魚，趁機將廢棄土運到災區回填，且靠近眉溪流域一旦大雨，可能...

彰化綠鬛蜥大本營環境從未清理 今首辦淨溪200人響應

彰化縣二林溪是二林鎮的母親河，也是綠鬛蜥大本營，今天鎮公所首次舉辦淨溪活動，約200人沿二林溪畔洪醒夫公園打掃到渠首工，...

彰化伸港青宅一波三折...土地變更卡住 中央想協調蓋社宅

彰化縣府推動興建伸港青年住宅深受期待，卻已流標4次，過去被認為因建築成本上漲，招標不易，今年又浮出國宅專用區變更為住宅用...

中部8縣市無人機同步 「天羅地網」查獲4件露天燃燒

台中市政府環保局透過「中部空汙治理專案辦公室」，邀中部8縣市同步啟動無人機聯合稽查露天燃燒專案，共查獲4處燃燒行為，依法...

環團批SRF釀空汙 彰縣府：只生產沒燃燒

政府近年推動SRF（固體再生燃料）轉廢為能，數個縣市積極發展。彰化環團抗議彰化焚化爐密度高，現又推動收廢棄物做SRF當燃...

中市智慧型抓噪音車 挨批成效差

台中市啟動靜城專案，設置20台智慧型監錄設備，取締噪音車輛。但截至9月底查獲159件違規案，平均每月查獲17.6輛，1台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。