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改善溪頭交通 今起試辦假日接駁車

聯合報／ 記者黑中亮江良誠／南投報導
溪頭自然教育園區假日經常嚴重塞車，連停車場也被塞爆。圖／讀者提供
溪頭自然教育園區假日經常嚴重塞車，連停車場也被塞爆。圖／讀者提供

南投縣溪頭自然教育園區每逢假日遊客人數暴增，沿途交通嚴重塞車，南投縣政府改善溪頭交通，今天首度實施接駁車，遊客可以在鹿谷鄉農會茶業文化館停車，再搭乘接駁車上溪頭，改善假日塞車、停車空間不足等問題，遊客更能體驗南投茶文化之美。

南投工務處表示，遊客車輛進入茶業文化館停車，僅需支付停車費每次100元，即可搭免費接駁車，中間停「最美森林小學」的內湖國小站，以及溪頭第一停車場，單程約10公里。

南投縣長許淑華說，溪頭是國人最愛的森林遊樂區之一，民眾大多自行開車，假日溪頭園區停車場一位難求，造成沿途塞車，縣府委外執行「溪頭觀光運輸廊帶交通改善計畫」，縣警局交通隊在春節期間針對溪頭園區塞車狀況，在連續假期實施停車滿場分流機制，改善當地交通。

許淑華多次會勘，決定試辦接駁措施，遊客車輛停在鹿谷鄉茶業文化館，可改搭免費接駁車到溪頭，不用擔心塞在車陣中。

許淑華說，新的交通改善措施自11月18日起，在假日試辦為期2個月，當溪頭園區停車場滿位時，執行交通攔截與分流措施，鹿谷農會茶業文化館開放遊客停車，並在周六、日上午9時至下午5時45分設置公車接駁措施。

溪頭 塞車

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