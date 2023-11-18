台中公有棒球場 沒廣播設備惹議

台中是全台第二大城市，棒球賽事多，公有球場卻連簡易廣播設備都沒有，舉辦國際友誼賽甚至無法讓外賓致詞，相當尷尬。台中市運動局長李昱叡表示，將請各代管單位調查，若賽事多的球場有需求，明年將調整簡易的設備改善。

台中市沙鹿區運19球場上月舉辦「2023全國青少棒錦標賽」，開幕典禮時國民黨立委參選人顏寬恒宣傳車開上紅土球場惹議，民進黨立委林靜儀批評宣傳車破壞場地，也讓人質疑市府違反行政中立。顏寬恒服務處回應，這場活動因球場沒擴音設備，服務處又在附近，主辦單位因此借用宣傳車上器材廣播。

民進黨議員王立任表示，不只沙鹿運19球場，台中還有很多棒球場缺乏廣播設備。今年7月美國棒球隊來台交流，在西區萬壽球場的開球儀式，想邀請遠道而來的美國球隊致詞，卻發現台中市作為直轄市，球場竟沒有擴音設備，相當尷尬。

王立任說，棒球場擴音設備應是基本設施，有誰打棒球會另外租音響？對許多友誼交流性質的活動，主辦單位沒太多經費可用，台中市想有更多國際交流機會，市府不能每次辦活動都要主辦單位自行花錢租用嗎？要求市府充實棒球場擴音設備。

運動局長李昱叡表示，針對沙鹿運19球場，已採購基本廣播設備，台中一年棒球賽就有300至400場賽事，經費有限，將請各代管單位調查，若使用頻率高，且有更換需求，會評估明年增加簡易設備改善。