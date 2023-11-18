談中捷藍線 盧秀燕：只要核准全力配合

台中捷運藍線延宕多時，引發藍綠互槓，市長盧秀燕再度北上爭取藍線今年底前能核定。盧秀燕表示，「我們看到大家起步都比我們慢，但都比我們早核定」，但只要中央核准中捷藍線，市府會全力配合，前兩天看到高雄一條捷運動工，年底桃園機捷也要核准，就拜託中央盡快核准。

盧秀燕前天參加行政院會，再次向行政院長陳建仁請託，希望中捷藍線能在今年底核定。行政院發言人林子倫會後表示，行政院並未反對中捷藍線，因台中市所提的綜合規畫案還有經費暴增、路線及場站爭議等問題還未釐清，已請交通部積極協助，讓捷運藍線計畫盡速核定。

盧秀燕昨天參加大里區仁化、仁德里聯合活動中心開工典禮，被問到「政院回覆中捷藍線尚有3問題未釐清，是否滿意其回覆？」盧秀燕強調，「沒有關係，只要准中捷藍線，願意全力配合」。

盧秀燕說，行政院宣布年底前核准桃園機場捷運延伸線，她特別拜託行政院中捷藍線也能同時獲核定。「大家起步都比我們慢，但都比我們早日核定」，包括捷運預算問題，市府來來回回向中央說明，更表達預算願意多付，台中市捷運自籌款應該是各縣市最高，相關地形等修正也不斷配合。「台中市願意不斷說明，只要中央同意就可以了」。