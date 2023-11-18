環團批SRF釀空汙 彰縣府：只生產沒燃燒

政府近年推動SRF（固體再生燃料）轉廢為能，數個縣市積極發展。彰化環團抗議彰化焚化爐密度高，現又推動收廢棄物做SRF當燃料政策倉促，法規不完備，恐讓地方陷入空汙危機，要求暫緩推動；彰化縣環保局指出，目前縣內三座SRF廠主要是「製造」固體再生燃料，賣給外縣市使用，並非在縣內燃燒。

彰化環保局說，縣內3家廠商具備SRF製造身分，廠以收受廢塑膠、廢橡膠、廢木材、廢人造纖維及紡織殘料為原料製作，最大廠每月平均產量約1238公噸，其次為509公噸、59公噸，製造後的SRF主要作為鍋爐燃料。彰化SRF使用廠僅有1家，近半年來每月平均使用量約300公噸，預計新增3家SRF製造廠及1家SRF使用廠。

環保局表示，為避免SRF製造後無處去，審核時就要求業者提出配合的使用廠，也加強稽查廢棄物品質以及去化狀況，目前沒有發現違規。

環保局長江培根說，SRF屬於物理性處理，透過分選、破碎再混合，並製成所需的樣式，使用端大都是具規模的汽電共生廠，建議政府訂定多元管制機制，從前端進廠物料有效規範，後端使用者也需明確。

大葉大學工學院院長李清華表示，SRF可以取代部分石化燃料有減碳的效果，國內SRF的生產者必須符合固體再生燃料製造技術指引與品質規範，才可以出廠，也並非所有的廢棄物都可以做成SRF，環保署對於哪些材料有規定，而且要通過五項檢測標準，台灣法規規範良好，建議有更完善的稽查制度。