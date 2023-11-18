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中市智慧型抓噪音車 挨批成效差

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市靜城專案設置20台智慧型監錄設備取締噪音車，遭質疑成效差。圖／台中市環保局提供
台中市靜城專案設置20台智慧型監錄設備取締噪音車，遭質疑成效差。圖／台中市環保局提供

台中市啟動靜城專案，設置20台智慧型監錄設備，取締噪音車輛。但截至9月底查獲159件違規案，平均每月查獲17.6輛，1台設備只查獲不到1輛噪音車，遭議員質疑成效不佳，且設在山區道路，浪費資源配置。環保局長陳宏益表示，智慧型監錄設備嚇阻效果好，雖然限制條件多，預計明年再增8台，並機動調整執法地點，增加取締成效。

中市府今年投入4百多萬元租用20台智慧型監錄設備，在北、西、東南區等舊市區、以及豐原、龍井都有佈設地點取締。

民進黨議員陳俞融說，截至9月30日，智慧型監錄設備查獲159件違規車輛，有噪音汙染之虞1574件，將依規定裁罰或通知受檢；平均每月只查獲17.6輛噪音車，1台監錄設備平均查不到1輛車，成效不佳。

環保局統計，截至今年10月15日，累計檢測4500餘輛噪音車，告發1250餘輛噪音車，其中智慧型監錄設備共查獲199件違規車輛、通知到檢1900多輛，與靜城專案執行前相比皆有下降趨勢。

陳俞融認為，以北區為例，其中1台設置在崇德路一段，但中清路、五權路等重要幹道是噪音熱點，反而沒裝設。智慧型監錄設備設置原則，應為易飆駕路段、山區道路、跨區重大幹道，但山區道路居民少，市府設置地點不當，變相浪費資源。

陳宏益說，機動車輛噪音屬高移動性汙染，科技噪音取締限制條件多，例如，一群人飆車難以分辨，下雨天、風太大也影響取締精確程度，因此全國取締效率都不高，但智慧型監錄設備不易被發現，嚇阻效果良好，明年初將再增設8台，而山區道路假日常有飆車族，環保局將滾動調整執法地點，讓違規車輛無法隱藏。

噪音 議員 環保局長

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