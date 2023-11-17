台灣工藝獎名單揭曉 「太平藍」脫穎而出獲協作獎

由文化部工藝中心舉辦的首屆「台灣工藝獎」得獎名單今天揭曉，來自台中太平頭汴坑的客家社區產業「太平藍」，以客家藍染接軌國際的主題，榮獲協作獎，激勵客家社區產業。

帶領客家社區產業打出一片天的財團法人水源地文教基金會董事長葉晉玉表示，這次「2023台灣工藝獎」協作獎部分，共有103件團體及個人報名參賽，最終評定6團體及個人獲獎，太平藍能脫穎而出，讓客家社區產業為之振奮。

「太平藍」是來自台中太平頭汴坑的客家社區產業，葉晉玉表示，當年921地震後，太平區頭汴坑受災嚴重，聯外道路的一江橋攔腰截斷，他於是組織青年志工隊，前往太平頭汴坑救災及服務，並結合社造員侯水河，開始駐點服務。

葉晉玉說，從社區營造到社區產業，一步一腳印逐步開創出太平藍不一樣的社區產業境界。在從社區營造轉型為社區產業的過程，其中歷經許多艱辛及困難，真是不足以為外人道，但是他憑著客家人不服輸的硬頸精神，不畏懼任何挫折及挑戰，為太平藍的發展，開創出不一樣的天空。

太平藍在年輕設計師及中高齡工藝師合作之下，逐漸發展出自有的品牌，葉晉玉指出，太平藍產品現在的足跡遍布美國華盛頓、法國巴黎、日本東京、新加坡、泰國曼谷，甚至中國多個城鎮都有太平藍的據點存在，成功將行銷通路據點由國內拓展至國外。

近幾年太平藍更生產出來異材質結合的產品，包括藍染時鐘、木質掛鐘、植染置物櫃，及嬰幼兒彌月禮盒等產品，葉晉玉強調，不僅在國內外獲得台灣優良工藝品及綠工藝品牌認證，更成功打入國內外各大百貨公司及主流市場，將台灣客庄的社區產業發揚光大。