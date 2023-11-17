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台中最美接種站重磅回歸！4疫苗隨到隨打 開打時間曝光
台中市衛生局今公布，為方便市民接種公費疫苗，服務長達430天、4.8萬人的台中市最美接種站，文心森林公園疫苗接種站，明天將再度開放疫苗接種，現場提供流感疫苗、新冠疫苗、肺炎鏈球菌疫苗及猴痘疫苗等4種公費疫苗，開放符合資格的民眾隨到隨打，開放時間為周六下午1時至5時，周日上午8時至中午。
衛生局長曾梓展說，文心森林公園疫苗接種站從前年底由施勝桓診所承接的假日接種站，去年初因出現「貪食蛇」人潮，該站醫護溫暖並堅定服務直至深夜，單日接種1475人，從此改為每天都有，甚至半天只有12人、不敷人力成本也照常服務，全年無休，橫跨抗疫3年度，長達430天，服務4.8萬人，醫護團隊在這場疫情戰役中堅守崗位，且因環境寬敞、周圍綠意環抱，成為全國最美接種站。
衛生局說明，公費流感疫苗開打以來，統計至昨，中市65歲以上長者計19.3萬人完成接種，接種率44.3%；6個月至3歲幼兒首次接種約1.3萬人，接種率55.2%；3歲至入學前首次接種2,208人，接種率15%；醫事人員接種約3萬人，接種率63.3%。
衛生局長曾梓展表示，今年流感、新冠肺炎XBB及肺炎鏈球菌等三種疫苗同時開打，三種都是不活化疫苗，可以和其他疫苗同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種。民眾可運用台中市疫苗預約平台預約接種、至衛生局網站查詢或電洽各衛生所。
衛生局呼籲，近期日夜溫差比較大、早晚氣溫偏低，請市民留意自身健康狀況，並落實勤洗手等個人衛生防護措施，如出現不適症狀時，應落實生病在家休息、不上班、不上課，降低病毒傳播風險。
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