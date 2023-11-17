台中登革熱快篩陽+2 到過台南親友中鏢…這3區注意了

國內本土登革熱疫情仍處高點，台中市衛生局今證實，台中新增2例NS1登革熱陽性個案都是30多歲男子，潛伏期間都有台南市活動或工作史，且居住南部的親友近期確診登革熱，市府即通知個案居住、工作所在地的西區、太平區及北區公所，召開登革熱區級中心會議防治。

衛生局疫調發現，2名個案分別住西區、太平區，潛伏期都有台南市活動或工作史，居住南部的親友於近期為確診登革熱個案；2人分別在11月10日、11月12日出現發燒、四肢痠痛等疑似登革熱症狀，就醫後未改善，11月16日因症狀持續至醫院採檢NS1快篩陽性，通報疑似登革熱，檢體已送中央檢驗中，台中市同住親友2人，目前無不適症狀，衛生單位將持續健康追蹤。

衛生局長曾梓展說，疾病管制署統計至今，台中市共有31例境外移入、51例本土登革熱確定個案，境外移入來源皆為東南亞國家，已有41例本土登革熱個案監測期滿，其餘個案將陸續疫情監測至12月8日。

曾梓展提醒，國內本土登革熱疫情仍處高點，市民落實防蚊並提高警覺，如於疫情熱區返家後14天內，出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、後眼窩痛等疑似登革熱症狀，請盡速就醫，主動告知醫護人員旅遊史。

衛生局說明，登革熱經病媒蚊傳播，為滅殺成蚊，避免疫情擴大影響民眾健康，台中市府以登革熱本土個案住家半徑50公尺內的家戶噴藥防治，半徑200公尺內的戶外範圍噴藥防治，請市民主動配合孳清及化學防治，如經查獲積水容器中有病媒蚊孑孓，最高可罰1.5萬元，若有拒絕、規避或妨礙防治，最高可罰30萬元。