快訊

藍白合正副總統怎麼配？馬英九基金會公布：明上午10點揭曉

中職／23人中衝第1！鄭凱文行使自由球員權利

影／龍燕大戰？台中墓區變身活動中心 意外曝艱辛史

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市大里區仁化、仁德里活動中心今開工。記者趙容萱／攝影
台中市大里區仁化、仁德里活動中心今開工。記者趙容萱／攝影

台中市大里區第三公墓活化為仁化、仁德里活動中心，今舉辦開工典禮。仁德里長林志忠質疑，墓區變更為遊憩用地在民進黨前市長林佳龍任內「沒下文」，是現任國民黨市長盧秀燕促成的。民進黨市議員張芬郁說，蓋活動中心，地方不分藍綠都有努力，仁化里長陳宗興在國民黨前市長胡志強任內就爭取，她也爭取設長照大樓，林佳龍任內有針對墓地變更地目編列預算，並非沒有做事。

盧秀燕說，仁化、仁德里聯合活動中心基地原為大里區第三公墓仁化墓區，2014年完成遷葬後，並變更為遊憩用地，在地方居民多年期盼與建議下，今開工興建聯合活動中心，感謝市議會對預算的支持，以及二里的里長陳宗興、林志忠多年來極力爭取，今天才能順利動工。

地方人士透露，仁化、仁德里活動中心興建過爭議多，其中光選址就延宕多時，還傳出仁化、仁德里的居民都希望活動中心能蓋在自己里內，因此而延宕多時。

林志忠說，活動中心怎麼來的？不是外傳的風風雨雨，也不是外傳民代的豐功偉績，他今天在開工典禮要一一說明，盧秀燕上任後重視當地，墓地變更為遊憩用地，盧秀燕有魄力，地方包括議員、里長都努力配合，今年9月第一次招標流標，很多人在看笑話，9天後第二次招標就決標。

林志忠話鋒一轉，提到「林佳龍」，盧秀燕連忙拿過麥克風解危，「跟大家報告，這些都不要緊，重要是誰的功勞？是2位里長、議員、區長、民政局長等，是大家的功勞，有完成就好、有興建就好。

張芬郁說，大里仁化、仁德活動中心一路篳路藍縷才有今天成果，必須感謝很多人，她夫婿、前立委簡肇棟1998年時任大里市長時完成第三公墓禁葬，仁化里長陳宗興等了11年，早在胡志強時代就爭取興設活動中心，她在林佳龍任內爭取到在對面國產地興建南大台中長照大樓及聯合活動中心，後來計畫沒有成行，才又回到墓區，她在林佳龍任內爭取到編列預算，讓公所得以辦理墓區變更地目。

台中市大里區仁化、仁德里活動中心今開工，仁德里長林志忠（右）說明活動中心爭取歷史。記者趙容萱／攝影
台中市大里區仁化、仁德里活動中心今開工，仁德里長林志忠（右）說明活動中心爭取歷史。記者趙容萱／攝影
台中市大里區仁化、仁德里活動中心今開工。記者趙容萱／攝影
台中市大里區仁化、仁德里活動中心今開工。記者趙容萱／攝影

林佳龍 盧秀燕 公墓 台中市

延伸閱讀

影／中捷藍線引發藍綠互槓 盧秀燕：大家起步慢但都比我們早核定

影／中央沒給錢 盧秀燕：有氣魄點 活動中心自己蓋！

盧秀燕稱參加行政院會「六都最多」 盼台中捷運藍線年底核定

藍白拚民調…綠要灌票侯友宜？盧秀燕：操作任一方都不利

相關新聞

台中登革熱快篩陽+2 到過台南親友中鏢…這3區注意了

國內本土登革熱疫情仍處高點，台中市衛生局今證實，台中新增2例NS1登革熱陽性個案都是30多歲男子，潛伏期間都有台南市活動...

影／龍燕大戰？台中墓區變身活動中心 意外曝艱辛史

台中市大里區第三公墓活化為仁化、仁德里活動中心，今舉辦開工典禮。仁德里長林志忠質疑，墓區變更為遊憩用地在民進黨前市長林佳...

里山森遊會本周二水登場 冠軍農產、攀樹手作一次滿足

林業保育署南投分署11月18、19日將於彰化縣二水鄉二水生態教育館舉辦里山森遊會，除了友善農產市集、手作體驗、音樂饗宴等...

扭轉黑暗料理！總鋪師出手 北斗百人宴「滿滿香菜味」

彰化縣北斗鎮香菜產量占全台約85%，北斗國中開辦香菜系列課程，學生到「總鋪師」工作室認識傳統飲食文化並學習烹飪，第一次段...

彰縣標售27標未釐清土地 縣府提醒此次占用情況多

彰化縣政府今年12月15日代為標售27標長年未能釐清權屬的土地，今公布其中單價最貴的一筆位在花壇鄉南白沙坑段977地號，...

影／中捷藍線引發藍綠互槓 盧秀燕：大家起步慢但都比我們早核定

台中捷運藍線延宕多時，引發藍綠互槓，市長盧秀燕昨再度北上爭取藍線今年底前能核定。盧秀燕今被問及此事說，「我們看到大家起步...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。