影／龍燕大戰？台中墓區變身活動中心 意外曝艱辛史

台中市大里區第三公墓活化為仁化、仁德里活動中心，今舉辦開工典禮。仁德里長林志忠質疑，墓區變更為遊憩用地在民進黨前市長林佳龍任內「沒下文」，是現任國民黨市長盧秀燕促成的。民進黨市議員張芬郁說，蓋活動中心，地方不分藍綠都有努力，仁化里長陳宗興在國民黨前市長胡志強任內就爭取，她也爭取設長照大樓，林佳龍任內有針對墓地變更地目編列預算，並非沒有做事。

盧秀燕說，仁化、仁德里聯合活動中心基地原為大里區第三公墓仁化墓區，2014年完成遷葬後，並變更為遊憩用地，在地方居民多年期盼與建議下，今開工興建聯合活動中心，感謝市議會對預算的支持，以及二里的里長陳宗興、林志忠多年來極力爭取，今天才能順利動工。

地方人士透露，仁化、仁德里活動中心興建過爭議多，其中光選址就延宕多時，還傳出仁化、仁德里的居民都希望活動中心能蓋在自己里內，因此而延宕多時。

林志忠說，活動中心怎麼來的？不是外傳的風風雨雨，也不是外傳民代的豐功偉績，他今天在開工典禮要一一說明，盧秀燕上任後重視當地，墓地變更為遊憩用地，盧秀燕有魄力，地方包括議員、里長都努力配合，今年9月第一次招標流標，很多人在看笑話，9天後第二次招標就決標。

林志忠話鋒一轉，提到「林佳龍」，盧秀燕連忙拿過麥克風解危，「跟大家報告，這些都不要緊，重要是誰的功勞？是2位里長、議員、區長、民政局長等，是大家的功勞，有完成就好、有興建就好。

張芬郁說，大里仁化、仁德活動中心一路篳路藍縷才有今天成果，必須感謝很多人，她夫婿、前立委簡肇棟1998年時任大里市長時完成第三公墓禁葬，仁化里長陳宗興等了11年，早在胡志強時代就爭取興設活動中心，她在林佳龍任內爭取到在對面國產地興建南大台中長照大樓及聯合活動中心，後來計畫沒有成行，才又回到墓區，她在林佳龍任內爭取到編列預算，讓公所得以辦理墓區變更地目。