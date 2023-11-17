里山森遊會本周二水登場 冠軍農產、攀樹手作一次滿足

林業保育署南投分署11月18、19日將於彰化縣二水鄉二水生態教育館舉辦里山森遊會，除了友善農產市集、手作體驗、音樂饗宴等活動，當天前20名市集消費集點滿500元，可免費攀樹體驗一次，希望藉由攀樹等戶外體驗活動，讓大家更加愛樹護樹。

林業及自然保育署南投分署分署長李政賢表示，里山森遊會除了有吃有玩、有學習，也讓大家在森林與音樂的療癒下舒緩身心，並了解國土生態綠網計畫，透過友善市集多元農產品感受環境生態對我們的服務價值，大家一起共創永續家園。

「里山森遊會，投資我們的地球」活動中，友善市集有最新鮮的當日鮮採在地蔬果、多元的友善農產品，包括全國冠軍蜂蜜、神奇無糖超甜肉桂露、履歷契作仙草凍，純天然限量放山雞蛋、黑髮健髮秘方肉桂洗髮精、手工製蜜麻花、健胃整腸木鱉果、友善草耕栽植可可與水果製品、農業部善農獎肯定的濁水好米等特色農產品。

手作體驗則有立體紙雕、精油萬用膏、布農敲拓染等可選擇，18日還有攀樹活動，邀請湖山水庫人文生態保護協會攀樹團隊帶大家進行「攀樹體驗」，和一般的爬樹不同，會在專業教練引導下，引領孩子在樹上利用人類原始本能，抓、攀、爬一步步貼近樹木，增加身體的協調性與肌肉的發展及了解樹冠層與自然中的生態，進而愛護大自然及這片土地，並可體驗半高空的視覺享受，適合4歲到70歲都可以參加的環境教育戶外體驗活動。攀樹活動也可預約報名，二水生態教育館從國道三號名間交流道下10分鐘可到達。