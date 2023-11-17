扭轉黑暗料理！總鋪師出手 北斗百人宴「滿滿香菜味」

彰化縣北斗鎮香菜產量占全台約85%，北斗國中開辦香菜系列課程，學生到「總鋪師」工作室認識傳統飲食文化並學習烹飪，第一次段考後總鋪師到校香菜宴，席開10桌，28名學生分別擔任中英文「說菜員」、「水腳」，合力完成香菜入菜料理辦桌活動。

芳苑鄉哈哈漁場場長陳明遼今天說，香菜是台式傳統料理很重要的提味菜，北斗國中用「辦桌」還原傳統飲食文化及突顯香菜特色，本周三晚上吃完，到今天仍有頰齒留香的感覺，香菜也是海鮮菜餚的好搭檔，海鮮羹、五味醬、五柳居魚都少不了香菜。

北斗國中邀請香菜家長會長莊浚勝、鎮長顏宏霖、北斗鎮農會總幹事陳瑩昇、北斗香菜合作社經理顏佑任、「田野勤學」負責人陳光鏡、「哈哈漁場」場長陳明遼、民代和縣政府官員、學區國小的校長、主任、家長會長、家長委員，另邀請英語資源中心外師，合計100人享用香菜宴，全程手機直播對外推廣香菜多元料理。

北斗國中申請農業部食農教育推廣計畫補助，聘請總鋪師楊長耕擔任香菜宴主廚，用50台斤香菜烹飪五味冰捲、炸香菜天婦羅、北斗米糕、香菜梗炒三鮮、芋冰潤餅、五柳居魚等九道十桌菜餚，當「水腳」的學生洗切菜，每桌兩名「說菜員」分別用中英文解說每道菜的食材及意義，香菜宴蘊涵飲食文化，吃得賓主盡歡。