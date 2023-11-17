彰縣標售27標未釐清土地 縣府提醒此次占用情況多

彰化縣政府今年12月15日代為標售27標長年未能釐清權屬的土地，今公布其中單價最貴的一筆位在花壇鄉南白沙坑段977地號，面積449.28坪，縣府參考市價，訂出單價底價每坪13萬3587元；縣府提醒，此次標售各標號土地多有占用情形，有意投標的民眾要注意標售是依現狀標售。

地政處說，最貴的第2、3、4、5標花壇鄉南白沙坑段977地號，為鄉村區乙種建築用地、面積約449.28坪，權利範圍各四分之一，標售底價1500萬4738元，每坪單價13萬3587元，4標合計總價為6001萬8952元。

這次標售最便宜是第6標芬園鄉忠孝段808地號，為都市計畫內住宅區、面積約2.3坪，標售底價33萬43元，每坪單價14萬430元。

地政處表示，地籍清理主要是解決台灣光復初期遺留的權利內容不符或與現行法令規定不符的地籍問題，土地若無法處分，就會產生占用或無人管理活化的問題。

地政處也提醒，這次標售各標號土地多有占用情形，標售一律按現狀標售，地上物及一切應辦手續或占用的排除，都由得標人自理。

地政處蔡和昌處長表示，各標號土地權利人及利害關係人於決標前，仍可提出相關證明文件，向縣內各地政事務所申辦登記或向各主管機關辦理申報，另外有符合規定的優先購買權者，請主動於決標後10日內書面申請主張優先購買權，以確保自身權益。