影／中央沒給錢 盧秀燕：有氣魄點 活動中心自己蓋！

台中市長盧秀燕今在大里區仁化、仁德里活動中心開工典禮上說，興建的3743萬元全額由台中市籌措，「照理說，中央要補助800萬元，但我不知道為什麼沒有給？有申請、拜託嗎？有！但沒給我們，但沒關係，我們自己蓋！」有氣魄點。她還點名到場的立委參選人林家興「若有機會當立委，要認真幫我討錢」。

盧秀燕說明，大里區仁化、仁德2里人口逾1.8萬人，長期缺乏活動中心，今天動工的活動中心基地原為大里區第三公墓仁化墓區，2014年完成遷葬後，並變更為遊憩用地，她上任以來，在地方居民多年期盼與建議下，活化並由台中全額籌措3743萬元，新建3層樓里聯合活動中心，總樓地板面積約227坪，包括多功能禮堂、研習教室等空間，預計明年底完工。

盧秀燕指出，地方建興活動中心、社區發展中心，中央一里補助400萬元，二里以上補助800萬元，照理說，以大里仁化、仁德里活動中心，中央要給800萬元，台中只要付3000萬元，「但我不知道為什麼沒有給我們？有申請嗎？有拜託嗎？有！但沒給我們，但沒關係，我們自己蓋！」有氣魄點。

盧秀燕還點名到場的立委參選人林家興說，「林家興，以後若有機會當立委，要認真幫我討錢」。林家興起立稱「好！」並豎起母指稱讚。盧秀燕重申，沒關係，自己要有氣魄點，沒給我們，我們籌備經費、自己蓋，3743萬元全額是台中市的經費。