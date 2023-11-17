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影／中央沒給錢 盧秀燕：有氣魄點 活動中心自己蓋！

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕今說，大里區仁化、仁德里活動中心，中央沒給經費，並點名立委參選人林家興「以後若有機會當立委，要認真幫我討錢」。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今說，大里區仁化、仁德里活動中心，中央沒給經費，並點名立委參選人林家興「以後若有機會當立委，要認真幫我討錢」。記者趙容萱／攝影

台中市長盧秀燕今在大里區仁化、仁德里活動中心開工典禮上說，興建的3743萬元全額由台中市籌措，「照理說，中央要補助800萬元，但我不知道為什麼沒有給？有申請、拜託嗎？有！但沒給我們，但沒關係，我們自己蓋！」有氣魄點。她還點名到場的立委參選人林家興「若有機會當立委，要認真幫我討錢」。

盧秀燕說明，大里區仁化、仁德2里人口逾1.8萬人，長期缺乏活動中心，今天動工的活動中心基地原為大里區第三公墓仁化墓區，2014年完成遷葬後，並變更為遊憩用地，她上任以來，在地方居民多年期盼與建議下，活化並由台中全額籌措3743萬元，新建3層樓里聯合活動中心，總樓地板面積約227坪，包括多功能禮堂、研習教室等空間，預計明年底完工。

盧秀燕指出，地方建興活動中心、社區發展中心，中央一里補助400萬元，二里以上補助800萬元，照理說，以大里仁化、仁德里活動中心，中央要給800萬元，台中只要付3000萬元，「但我不知道為什麼沒有給我們？有申請嗎？有拜託嗎？有！但沒給我們，但沒關係，我們自己蓋！」有氣魄點。

盧秀燕還點名到場的立委參選人林家興說，「林家興，以後若有機會當立委，要認真幫我討錢」。林家興起立稱「好！」並豎起母指稱讚。盧秀燕重申，沒關係，自己要有氣魄點，沒給我們，我們籌備經費、自己蓋，3743萬元全額是台中市的經費。

大里區公所說明，活動中心1樓設置多功能禮堂、2至3樓設置研習教室等空間；男女廁1比4，蹲式與坐式馬桶配比3比2，並設置各項無障礙設施；完工後，結合鄰近仁化公園、籃球場以及機車考照練習場等室外空間，提供市民友善多元的育樂空間。

台中市大里區仁化、仁德里活動中心今開工。記者趙容萱／攝影
台中市大里區仁化、仁德里活動中心今開工。記者趙容萱／攝影
台中市大里區仁化、仁德里活動中心今開工。記者趙容萱／攝影
台中市大里區仁化、仁德里活動中心今開工。記者趙容萱／攝影

盧秀燕 林家興 2024選舉 2024立委選舉 2024中彰投立委

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