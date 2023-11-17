彰化環團批SRF有空污疑慮 縣府：轄內三廠只生產沒燃燒

政府近年推動SRF（固體再生燃料）轉廢為能，多縣市發展中，彰化環團卻多次抗議縣內焚化爐密度高，現又推動收廢棄物做SRF當燃料政策倉促，法規不完備，恐讓地方陷入空污危機，要求暫緩推動；彰化縣府環保局指出，目前縣內運作中的三廠SRF廠主要是「製造」SRF，成品都是賣給外縣市使用，並非在縣內燒。

彰化環保局說，縣內目前具備SRF製造身分廠家營運中有3家，大多以收受廢塑膠、廢橡膠、廢木材、廢人造纖維及紡織殘料等SRF原料製作，最大廠每月平均產量約1238公噸，其次每月509公噸以及每月59公噸，廠家製造後的SRF銷售外縣市工業鍋爐使用。

另彰化目前SRF使用廠僅有1家，近半年來每月平均使用量約300公噸，未來預計新增3家SRF製造廠及1家SRF使用廠。

環保局為避免SRF製造出來無去處，生產端申請審核時就須提出配合的使用廠等，也針對業者收來的廢棄物品質以及去化狀況稽查，彰化目前沒有發現違規；但環保單位就怕業者申請是合格用料，但實際上用了非同意的用料。

彰化環保局長江培根說，製造SRF屬於物理性處理，透過分選、破碎再混合，並依據使用端製成所需的成形樣式，使用端大都要具規模的汽電共生廠等才有辦法設置完善的使用設備；建議政府訂定多元管制機制，從後端抽驗效果有限，應從前端進廠物料更有效性規範，後端誰可使用也要明確。