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中捷藍線審2年 盧秀燕再赴政院爭取

聯合報／ 記者劉柏均周湘芸劉宛琳／連線報導
台中市長盧秀燕昨出席行政院會，再次當面向行政院長陳建仁爭取捷運藍線通過審核，盼今年底核定。圖／中市府提供
台中市長盧秀燕昨出席行政院會，再次當面向行政院長陳建仁爭取捷運藍線通過審核，盼今年底核定。圖／中市府提供

台中捷運藍線延宕多時，市長盧秀燕昨再度北上參加行政院會，並向院長陳建仁喊話，盼中部能得到公平對待，讓苦等多年的藍線今年底前能核定。行政院發言人林子倫表示，政府並未反對台中藍線，但因中市府所提的綜合規畫案經費暴增，已請交通部協助中市府盡速核定。

盧秀燕為中捷藍線多次槓上中央，近日更直言副總統賴清德不願幫台中做捷運藍線，賴也反駁說，擔任行政院長時就已核定可行性研究，是中市府拖時間還改計畫，雙方隔空交火。

盧秀燕昨收起和賴清德對槓的態度，直言自己出席院會就是一種態度和善意，希望對中部地區建設和預算有所幫忙。盧受訪表示，有感受到陳建仁和副院長鄭文燦的善意，雙方對藍線有多次討論。

林子倫表示，政院多次說明未反對中捷藍線，反而全力協助和支持。但因綜合規畫案中經費暴增，且未釐清路線、場站等爭議，陳建仁已請交通部積極協助，盼能盡速核定。

交通部長王國材表示，中捷藍線從可行性研究到綜合規畫有較大變動，包括坪頂站和正英站，還有最重要的沙鹿站，更改後距離現有沙鹿火車站450公尺，希望未來能夠和鐵路高架化整合，這是從專業評估，否則未來若在沙鹿設站，高架化無法配合，路要怎麼通過都不知道。

王國材還表示，藍線也需考量台中鐵路海線高架化，中市府也還在評估，希望把確切方案跟藍線位置整合，這是技術問題，請中市府持續調整。

中市交通局回應，原可行性研究階段，無捷運站與沙鹿火車站共構規畫，為加強轉乘便利性，已將鐵路高架化、雙軌化等計畫納入考量，目前研議將既有沙鹿車站月台北移，並搭配行人空橋，便利民眾轉乘。

至於沙鹿段路線調整，中市交通局表示，綜合規畫比可行性研究方案會再減少4處路線轉彎段及2處出土段，可減少路線彎繞及高架、地下型式反覆轉換，也減少穿越民宅地下，降低用地取得風險。

交通局表示，捷運藍線綜合規畫在中央審查近兩年，均按審查要求修正，交通部2月20日通過，4月18日呈行政院審查，正在審查中。

台中捷運 交通部長 行政院

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