台灣大戲院歇業 彰化剩1間戲院

繼去年元月歇業的彰化大戲院後，有90年歷史的彰化市台灣大戲院昨天貼出公告，以受疫情與美國電影罷工造成片源不足，影響營運理由，宣布12月1日起歇業，北彰化再無戲院可看電影，目前彰化縣只剩員林大戲院一家電影院。

地方人士指出，早期影音串流媒體還未發達之前，彰化市先後有城中、天一、銀宮、和樂、萬芳、台灣、育樂中心及彰化等8家戲院，是當年的學生課後難得的休閒娛樂場所，也留下珍貴回憶。後來因市場飽和、影迷人口流失及往台中新興影城消費等因素，紛紛熄燈，只剩下同一老闆、位在彰化火車站商圈的台灣大戲院與彰化大戲院。

新冠肺炎更衝擊電影院的經營，去年元月，與台灣大戲院相距百公尺的彰化戲院熄燈後，就只剩下台灣大戲院在苦撐，並重新裝修，意圖走出新的道路出來。沒想到，台灣大戲院在疫情期間，因看電影民眾銳減，加上片源不足的原因，也兩度暫停歇業，今年3月再恢復營業，沒想到才到10個月，再度傳出暫時歇業。

台灣大戲院歇業公告中，表示是受疫情與美國電影罷工造成片源不足影響營運理由，多方考慮後「暫停營業」，是否會如前幾次暫停營業再復業，尚不得而知，如果從此熄燈，北彰化就沒電影院了，彰化縣只剩一家員林大戲院。

在火車站附近的彰化光復郵局舊址改建，國賓影城原宣布將進駐經營，沒想到才剛起地基，國賓影城即告抽腿，地方錯愕。如今期待的是中友百貨彰化店已動土施工，規畫有電影城，如不再變卦，也是3年後的事了。