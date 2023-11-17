停車格遭久占 台中在熱點收費

台中市共有5萬849席路邊停車格，部分卻未納收費管理，常遭長期占用，經交通局盤點、評估供需狀況後，針對其中1萬2356格周轉率低、使用需求高的路邊車格，以漸進式納入停車收費管理，提高周轉率，增加停車空間。市議員林德宇認為，應加強地方溝通，在周轉率、民眾需求中取得平衡。

交通局長葉昭府指出，公有路邊停車格提供臨時停車需求，但部分路段未納入收費管理，遭私人車輛占用，因此交通局滾動檢討各區停車供需，針對停車熱點路段，納入路邊停車收費。

停管處說，有民眾反映部分公有停車位長期遭久停，建議市府收費，交通局因應住宅、商圈、公園等停車需求，漸進納入收費管理，而霧峰、大里區等部分路段規畫收費停車後，提升公有路邊車格使用成效。

交通局表示，台中市共有5萬849席路邊停車格，經交通局盤點，原有2萬4674格車位未納收費管理，經交通局針對供需狀況等評估後，將其中的1萬2356格周轉率低、使用需求高的路邊車格納入收費，提高周轉率，增加停車空間。

徐姓市民為，台中路邊停車格有限，「使用者付費」合情合理，也能提高周轉率，人人有格停，但若鄰近住家真有停車需求，市府也可考量在特定時段暫停收費，提供當地便民福利。

市議員林德宇表示，台中停車需求大，市府應優先闢建公共停車場、戶外停車場，並持續規畫路邊停車格；若要收費，應衡量該路段臨近停車場總量，搭配月票、特定時段、路段優惠，循序漸進收費，並加強地方溝通，在周轉率、民眾需求中取得平衡。

葉昭甫說，將持續設置路邊停車格，並規範路邊停車秩序，推動路邊停車格納入收費管理，防範久停占用、增加停車格位周轉率，提供更多臨停使用者停車，也建議民眾下載「台中交通網APP」，查詢附近停車格資訊，更能導航到周邊特約停車場，節省找車位時間。