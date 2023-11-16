香甜梨山蜜蘋果正產季！買一盒可捐十元助偏鄉學童讀書

台中梨山正值蜜蘋果產季，和平區公所、中華郵政i郵購為響應淨零減碳，協助果農地產地銷，今舉行記者會，民眾可於「中華郵政i郵購」線上訂購，或於郵局臨櫃訂購，即可在家等待充滿果蜜香味、清爽脆口且高甜度的蜜蘋果。

和平區公所區長吳萬福表示，和平區蜜蘋果總種植面積155公頃，每年生產逾1300公噸、產值近4億元，今年梨山蜜蘋果受氣候影響，大多為晚花結果，果實較往年偏小，但不影響甜度、脆度，蜜蘋果甜度依舊高達15度至19度，順應季節吃盛產的水果，不但最安全、最營養、最環保，也最新鮮。

農業局長張敬昌表示，梨山蜜蘋果大多生長在將近2千公尺高海拔地區，日夜溫差高達15度，山區蘋果為禦寒，本能將澱粉轉換成糖，積極儲存果糖防止凍傷，在內部形成半透明「蜜腺」，甜度高再加上有如蜂蜜般的香味，進而得名蜜蘋果。

張敬昌也提到，台灣本土蘋果不須耗費數周跨海運輸或長時間囤儲，由梨山地區地產地銷，讓民眾可以搶鮮，並降低加工進口運輸減少碳排。

「嘗鮮、挺小農、做公益！」台中郵局局長陳湘慈提到，中華郵政公司今年再度與和平梨山地區小農合作，在「i郵購」網路平台「關懷農產行銷」專區，推出產地現採直送的「蜜蘋果禮盒」。