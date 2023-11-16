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公益主廚赴彰化偏鄉教做蔬菜煎餅 曝微脆口感要放「這一味」
彰化縣二林鎮萬合國小今天邀請小星廚公益講師楊俊民，到校指導二至六年級學童製作蔬菜蝦仁煎餅，各年級老師抽空前往見習，原來蔬菜煎餅加這一原料，煎餅有微脆的口感，學童對烹飪一知半解，負責製作和享用，無不吃得津津有味。
萬合國小是偏鄉小學，全校50名學童，一年級小朋友當見習生，二至六年級學童輪番上場煎餅。公益講師楊俊民示範切高麗菜，拌入麵粉、蝦仁和調味料，增加微脆滑嫩口感的秘方是少量玉米粉，攪拌均勻後放入平底鍋，老師從旁指導翻面煎到微焦。
二年級兩名陳姓學童，一人在家做過煎餅，一人沒做過，都很喜歡今天課程，其中一名陳姓學童表示，在學校煎餅有主廚指導，比在家做來得有趣。蔬菜煎餅分為素食與葷食，加蝦仁的是葷煎餅，深獲學童喜愛，都把蔬菜煎餅送給茹素的校長陳金鍠，陳金鍠自稱是今天活動的最大吃貨，吃最多煎餅。
在知名飯店擔任行政主廚的楊俊民說，第二次來到萬合，看到小朋友興味盎然，他很有成就感。校長陳金鍠表示，去年楊俊民教做虎皮捲，全校學童只做最後「捲起來」的步驟，今年開火煎餅，小朋友很守秩序排隊製作，享用時還說「第一梯次的人都吃完，才能再去拿煎餅。」讓師長很高興生活教育落實。
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