木製固床工、護岸、擋土柵...國產材可治山防洪還可減碳

治山防洪不僅靠鋼筋水泥，國產木材也成為治理工程主要材料。林業及自然保育署南投分署，5年內推廣使用的國產材材積已超過120立方公尺，也提升國產木材自給率；今年度開始更使用CAS驗證合格的國產材，配合加強植生造林，展現國產材優勢的減碳能力。

南投分署長李政賢說，用國產木材作為治山防洪工程材料，包括木製節制壩、木製固床工、木製護岸及擋土柵等。藉由木構造設施達到施工工程節能減碳，減少施作對環境負面影響，營造友善的森林生態環境。

近年進而推廣治山防災工程中導入具台灣CAS標章的國產木材，除可達工程效益外，也有助於提升台灣林業和木材加工產業的整體品質；不僅增加國產木材的使用率，也提高對可持續資源和木材規格化生產的重視。

他說，木材跟人類有最自然的接觸。居家生活用品、家具桌椅、戶外的木結構都隨處可見，木材具有溫潤質感之美觀性與易加工的特性。除此之外，樹木藉由光合作用所吸收之二氧化碳長期固定在木材之中，碳儲存的作用有效減緩溫室效應的危機，木材當然成為永續資源的生態綠建材。