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木製固床工、護岸、擋土柵...國產材可治山防洪還可減碳

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
雲林縣林內鄉阿區林班坑溝整治工程，以國產材製作三角擋土柵穩定現地回填砂。圖／林業保育署南投分署提供
雲林縣林內鄉阿區林班坑溝整治工程，以國產材製作三角擋土柵穩定現地回填砂。圖／林業保育署南投分署提供

治山防洪不僅靠鋼筋水泥，國產木材也成為治理工程主要材料。林業及自然保育署南投分署，5年內推廣使用的國產材材積已超過120立方公尺，也提升國產木材自給率；今年度開始更使用CAS驗證合格的國產材，配合加強植生造林，展現國產材優勢的減碳能力。

南投分署長李政賢說，用國產木材作為治山防洪工程材料，包括木製節制壩、木製固床工、木製護岸及擋土柵等。藉由木構造設施達到施工工程節能減碳，減少施作對環境負面影響，營造友善的森林生態環境。

近年進而推廣治山防災工程中導入具台灣CAS標章的國產木材，除可達工程效益外，也有助於提升台灣林業和木材加工產業的整體品質；不僅增加國產木材的使用率，也提高對可持續資源和木材規格化生產的重視。

他說，木材跟人類有最自然的接觸。居家生活用品、家具桌椅、戶外的木結構都隨處可見，木材具有溫潤質感之美觀性與易加工的特性。除此之外，樹木藉由光合作用所吸收之二氧化碳長期固定在木材之中，碳儲存的作用有效減緩溫室效應的危機，木材當然成為永續資源的生態綠建材。

木構造治理工程進行必要的防腐保存處理，可延長二氧化碳被固定在木材內的時間，達到「碳儲存」的效益。國立中興大學教授楊德新團隊進行研究顯示，經過保存處理的木材確實可達到延長使用生命周期；同時周遭土壤及水質經長期監測都符合規範要求，對生態環境也更加友善。

田中鎮保安林整治工程使用國產柳杉，推廣木材生產認證機制。圖／林業及自然保育署南投分署提供
田中鎮保安林整治工程使用國產柳杉，推廣木材生產認證機制。圖／林業及自然保育署南投分署提供

南投 材料 減碳

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