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靜宜大學承接中區長青學苑 成果展長者夫妻一起參加增進感情

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
中區長青學苑結業典禮暨成果發表中，學員們在台上唱跳俱佳，還表演用英語點餐等。現場並展出纏繞畫、書法等靜態學習成果。圖／靜宜大學提供
中區長青學苑結業典禮暨成果發表中，學員們在台上唱跳俱佳，還表演用英語點餐等。現場並展出纏繞畫、書法等靜態學習成果。圖／靜宜大學提供

靜宜大學承接台中市中區區公所計畫，在「台中跨境體驗示範基地」開辦長青學苑，開設健身操、英語會話、氣球、纏繞畫及和諧粉彩班；並導入水電及手機平板運用等實用技能，12門課程吸引約400人參加，還有夫妻一起參加，有共同興趣可增進感情。

日前舉辦結業典禮暨成果發表，學員們在台上唱跳俱佳，還表演用英語點餐等。現場並展出纏繞畫、書法等靜態學習成果。靜宜職產長魏清圳指出，透過中區長青學苑，長者追求健康、快樂學習，並認識跨領域的樂齡朋友；靜宜校方也能善盡大學社會責任。

台中市政府社會局專門委員吳文楦表示，中區長青學苑開設的12門豐富多元課程，很不容易，退休後的生活可隨意安排，鼓勵透過長青學苑課程開啟新人生；以參與氣球班為例，回家後還可以「騙」孫很好用。

中區公所主秘廖文娟說，今年中區長青學苑開設12班，每班課程豐富精彩，尤其歌唱及水電維修班最熱門，能動動手及動腦比較不會老，獲各界肯定，明年將增加2班擴大招生。根據國發會統計，2025年台灣將步入超高齡社會；中區區公所統計至今年10月份，中區65歲以上人口已達22%，人口老化程度比國發會預估還高，歡迎更多長者加入長青學苑行列，延緩老化讓身體變健康。

台中市議員黃守達表示，活到老、學到老不是口號，長青學苑的長輩更是身體力行，每次到長青學苑看到長者活力滿滿，跟著也精神煥發；未來將繼續支持及推廣長青學苑，提供更多資源辦理相關課程，照顧及服務長輩。

靜宜職產長魏清圳指出，該校首次承接中區長青學苑，一開始擔心招生人數，在大家鼎力相助下很快的班班額滿。感謝社會局及中區區公所提供靜宜服務的機會，並善盡大學社會責任。

中區繼光里長吳禎耀認為，中區是老社區長者較多，鼓勵里民前來學習，期待透過長青學苑開心上課，也有助延緩失智；尤其是歌唱班及水電班非常的實用，深受長者喜愛並建議能夠繼續開辦。

游泳教練葛修邦及張婉庭夫妻檔同時報名歌唱班，葛修邦說，夫妻有共同興趣可增進感情，尤其課堂教師教導樂理，能更瞭解歌唱技巧，太太因此經常參與各大比賽。

健身操班長古世傑表示，因退休後時間多，選擇參與長青學苑課程，也能服務更年長的同學，健身操又稱復健操，所有動作的設計結合身體機能，除上課外，回家也可練習。

目前還是上班族、尚未退休的闕致玩表示，她追隨張漁老師學習纏繞畫，進而接觸到和諧粉彩，並藉由纏繞畫讓自己更專注，約1至2小時就可完成一幅作品。

中區長青學苑今年開設12班，每班課程豐富精彩，尤其歌唱及水電維修班最熱門。圖／靜宜大學提供
中區長青學苑今年開設12班，每班課程豐富精彩，尤其歌唱及水電維修班最熱門。圖／靜宜大學提供
靜宜大學承接台中市中區區公所計畫在「台中跨境體驗示範基地」開辦長青學苑。圖／靜宜大學提供
靜宜大學承接台中市中區區公所計畫在「台中跨境體驗示範基地」開辦長青學苑。圖／靜宜大學提供
透過中區長青學苑，長者能追求健康、快樂學習，並認識跨領域的樂齡朋友。圖／靜宜大學提供
透過中區長青學苑，長者能追求健康、快樂學習，並認識跨領域的樂齡朋友。圖／靜宜大學提供
靜宜大學中區長青學苑共開設健身操、英語會話、氣球、纏繞畫及和諧粉彩班；並導入水電及手機平板運用等，12門課程吸引約400人參加。圖／靜宜大學提供
靜宜大學中區長青學苑共開設健身操、英語會話、氣球、纏繞畫及和諧粉彩班；並導入水電及手機平板運用等，12門課程吸引約400人參加。圖／靜宜大學提供

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