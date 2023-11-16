影／疫情社會資源少3成 彰化溪湖華山獨老逾8成無人認助

經過3年疫情，華山基金會溪湖愛心天使站發現很多獨老社交功能退縮，今天力邀身心功能不錯的獨老到巫家捏麵館「捏兔子」，來了16人，有些獨老一開始顯得「閉疏」，華山社工和橫笛老師蘇俊琪帶領樂團成員陪伴，獨老逐漸浮現笑容並開心學捏麵。

溪湖社區愛心天使站長王瑋琪表示，疫情確實讓很多獨老更孤僻、社交能力退縮，更不想出門，溪湖社區愛心天使站今後陸續恢復團體活動，鼓勵長者走出來；此外，疫情造成社會資源減少，迄今仍衰退3成，以溪湖站為例，服務70名獨老有59人的服務經費沒被認助，華山基金會發起常年認助計畫，期盼溫暖持續。

華山溪湖愛心天使站慶祝建站13年，在疫後開始恢復團體活動，第一場今天在巫家捏麵館舉辦「華山揪孤老．暖手玩捏麵」，鎖定身心功能較好且有意願出門的獨老，預計15人參加，但多邀2人，今天到場16人，出席率令人滿意。

橫笛老師蘇俊琪出樂集，演奏心肝寶貝、山地舞曲，溪湖站志工和獨老合切蛋糕慶生等活動暖身後，巫家捏麵老師示範捏麵，先為彩色麵糰做SPA，又揉又捏可增加麵糰的彈性，然後依序捏兔子蹲坐的草皮和四肢、身體、耳朵、頭，最後捏眼、鼻和可愛的牙齒即大功告成。

蘇俊琪和樂團成員陪伴長者捏麵，不時稱讚「對，捏得很好。」多名原本沒表情、動作遲緩的獨老逐漸浮現笑容，雙手靈活的揉捏麵糰和組合兔子，71歲林姓長者靠打零工維生，一面捏麵一面說，「參加華山活動是她生活中「一點甜、一點盼望。」溪湖鎮民代表楊榮芳到場關心，楊榮芳的國中同學贊助午餐排骨飯，都讓今天捏麵充滿溫暖。