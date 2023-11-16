快訊

北一女、成功新學年將減班原因曝光 北市高中職明年減招逾800人

買保險沒用？他喊一堆人都被騙 良心業務員吐真話：關鍵在你有沒有做功課

陪伴40年！全台第一間「麥當勞」被拆了 重開時間曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／疫情社會資源少3成 彰化溪湖華山獨老逾8成無人認助

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
華山基金會溪湖社區愛心天使站揪獨老捏麵，橫笛老師蘇俊琪陪伴獨老捏兔子。記者簡慧珍／攝影
華山基金會溪湖社區愛心天使站揪獨老捏麵，橫笛老師蘇俊琪陪伴獨老捏兔子。記者簡慧珍／攝影

經過3年疫情華山基金會溪湖愛心天使站發現很多獨老社交功能退縮，今天力邀身心功能不錯的獨老到巫家捏麵館「捏兔子」，來了16人，有些獨老一開始顯得「閉疏」，華山社工和橫笛老師蘇俊琪帶領樂團成員陪伴，獨老逐漸浮現笑容並開心學捏麵。

溪湖社區愛心天使站長王瑋琪表示，疫情確實讓很多獨老更孤僻、社交能力退縮，更不想出門，溪湖社區愛心天使站今後陸續恢復團體活動，鼓勵長者走出來；此外，疫情造成社會資源減少，迄今仍衰退3成，以溪湖站為例，服務70名獨老有59人的服務經費沒被認助，華山基金會發起常年認助計畫，期盼溫暖持續。

華山溪湖愛心天使站慶祝建站13年，在疫後開始恢復團體活動，第一場今天在巫家捏麵館舉辦「華山揪孤老．暖手玩捏麵」，鎖定身心功能較好且有意願出門的獨老，預計15人參加，但多邀2人，今天到場16人，出席率令人滿意。

橫笛老師蘇俊琪出樂集，演奏心肝寶貝、山地舞曲，溪湖站志工和獨老合切蛋糕慶生等活動暖身後，巫家捏麵老師示範捏麵，先為彩色麵糰做SPA，又揉又捏可增加麵糰的彈性，然後依序捏兔子蹲坐的草皮和四肢、身體、耳朵、頭，最後捏眼、鼻和可愛的牙齒即大功告成。

蘇俊琪和樂團成員陪伴長者捏麵，不時稱讚「對，捏得很好。」多名原本沒表情、動作遲緩的獨老逐漸浮現笑容，雙手靈活的揉捏麵糰和組合兔子，71歲林姓長者靠打零工維生，一面捏麵一面說，「參加華山活動是她生活中「一點甜、一點盼望。」溪湖鎮民代表楊榮芳到場關心，楊榮芳的國中同學贊助午餐排骨飯，都讓今天捏麵充滿溫暖。

愛心 疫情 華山基金會

延伸閱讀

才重啟10個月！90年歷史的台灣大戲院宣布暫停營業 北彰化沒戲院看電影

PLG／夢想家睽違兩季回彰化開幕 中場投籃活動送10萬 

無牌車佔停車格惹民怨 溪湖擬設暫置場、杜絕佔用

彰化秀水工廠起火竄煙 1男員工燒燙傷送醫

相關新聞

才重啟10個月！90年歷史的台灣大戲院宣布暫停營業 北彰化沒戲院看電影

繼去年元月歇業的彰化大戲院後 ，有90年歷史的彰化市台灣大戲院今天貼出公告，以受疫情影響與美國電影罷工，造成影片不足影響...

木製固床工、護岸、擋土柵...國產材可治山防洪還可減碳

治山防洪不僅靠鋼筋水泥，國產木材也成為治理工程主要材料。林業及自然保育署南投分署，5年內推廣使用的國產材材積已超過120...

靜宜大學承接中區長青學苑 成果展長者夫妻一起參加增進感情

靜宜大學承接台中市中區區公所計畫，在「台中跨境體驗示範基地」開辦長青學苑，開設健身操、英語會話、氣球、纏繞畫及和諧粉彩班...

王國材盼捷運藍線調整沙鹿站 中市府說明現行方案優勢

交通部長王國材今早表示，台中捷運藍線在綜合規畫時有過變動，包括沙鹿站如何跟未來鐵路高架化整合，這是專業評估，請中市府調整...

影／疫情社會資源少3成 彰化溪湖華山獨老逾8成無人認助

經過3年疫情，華山基金會溪湖愛心天使站發現很多獨老社交功能退縮，今天力邀身心功能不錯的獨老到巫家捏麵館「捏兔子」，來了1...

台中自辦重劃區違法埋超標重金屬？ 陳椒華籲重啟調查

時力立委陳椒華、台中市議員吳佩芸今天在立法院舉行記者會，指台中市南屯區一處自辦市地重劃區傳部分土地遭填埋廢棄物，含超量砷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。