路邊公用車格屢遭長期占用 中市1萬2356席車格將收費
中市共有5萬849席路邊停車格，但有部分未納收費管理路段，車格常遭私家車長期佔用，影響週轉率，中市府針對供需狀況等評估，將1萬2356格周轉率低、使用需求高的路邊車格，以漸進式納入停車收費管理，提高週轉率，增加停車空間。
交通局長葉昭府指出，公有路邊停車格提供臨時停車需求，但部分路段未納入收費管理，遭私人車輛占用，影響停車周轉率，故滾動檢討各區停車供需，針對停車熱點路段，納入路邊停車收費，防止久占情形，活化車位。
停管處說，有民眾反映部分公有停車位長期遭久停，建議市府收費，交通局因應住宅、商圈、公園等停車需求，漸進納入收費管理，而霧峰、大里區等部分路段規畫收費停車後，獲許多民眾肯定，提升公有路邊車格使用成效。
葉昭甫說，將持續設置路邊停車格，並規範路邊停車秩序，推動路邊停車格納入收費管理，防範久停占用、增加停車格位周轉率，提供更多臨停使用者停車，也建議民眾下載「台中交通網APP」，查詢附近停車格資訊，更能導航到周邊特約停車場，節省找車位時間。
交通局表示，2018年底市長盧秀燕上任後，中市府近投入近百億元興建路外公有停車場，創下台中歷年最多紀錄，也增闢更多路邊停車格，統計至9月底，路邊停車格位已達5萬849格，紓解停車需求，讓市民停車更方便，停車秩序也明顯改善。
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