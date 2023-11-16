影／台中南屯重劃區埋重金屬廢棄物 ？台糖土地疑遭汙染

台中市南屯區一處自辦市地重劃區傳出部分土地遭填埋廢棄物，含超量砷鋅鎳鉻等重金屬，且受汙染區域包括台糖土地。時代力量立委陳椒華暨台中市議員吳佩芸上午聯合舉行記者會，揭露此廢棄物濫倒汙染場址，要求市府暫緩地籍整理及權利變更登記和交接土地等重劃程序，先待環保單位調查釐清廢棄物填埋及土壤汙染情況，才能繼續工業區重劃的程序。

陳椒華表示，位於台中南屯知高段這十餘筆工業用地遭檢舉違法採取土石，回填廢棄物，重金屬檢測砷鋅鎳含量超高，北邊的採樣點砷含量高達6087mg/kg，是土壤管制標準的101倍，監測標準的203倍；鋅測值3880 mg/Kg，為管制標準19倍，監測標準38倍，鎳414 mg/Kg，也超標2倍和3.2倍。原本違法砂石場區域的14個採樣點則是鋅鉻超標居多，鋅最高達11800 mg/kg，是管制標準的5.9倍，鉻1098 mg/Kg是監測標準的6.3倍，顯然遭違法填埋事業廢棄物，而且已達汙染整治場址程度，應盡速進行土壤調查，確認汙染情況。

陳椒華指出，日前請人去現場空拍，發現去年整地後長出一些植被，但有些區域就是長不出植物，而且表土顏色不同於大肚山的紅土，顯然是外來的物質。要求環境管理署會同台中環保局到現場開挖採樣檢驗，並帶XRF設備進行表土初步篩檢，至少開挖二公尺至原生土壤，每15公分用XRF測一次，以了解廢棄物填埋深度和重金屬情況。而據歷年航照圖顯示，重劃區內原本有一個砂石場，懷疑可能是業者違法挖走土石，回填廢棄物，請環保單位調查地主，釐清行為人，並依廢清法勒令清除，土壤汙染部分則應依土汙法進行汙染場址公告及整治。

陳椒華說，此區遭回填廢棄物的土地位於「台中市西屯、南屯區辰億自辦市地重劃區（工業區開發）」的核心區域，也位於地下水補注區，於今年中公告土地分配，預計明年進入交接土地程序。陳椒華表示，新北市汐止一處社會住宅預定地在地質鑽探時發現營建廢棄物等垃圾，因清理經費高達4.5億元，且至少要耗時13個月，內政部評估不符效益，撤銷土地變更案，讓社宅胎死腹中。陳椒華強調，在環保單位釐清本案廢棄物現況、清除責任和清完廢棄物之前，此自辦市地重劃案應全面暫停後續的土地交接，避免新地主必須無辜承受廢棄物清理法之連帶責任。