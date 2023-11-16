台中警凌晨5點開單惹民怨 警：「勸導代替舉發」將撤銷

台中市舊市區停車空間不足，民進黨中市議員鄭功進近日接獲民眾陳情，民眾在未劃設紅線路口處停車，卻在凌晨5點遭警方開單，且逕舉單上竟連單位章都沒有蓋，質疑警局開單是「偷偷摸摸」。警方表示，0時至6時深夜時段，若無違停身心障礙專用停車位、妨礙消防安全或人車通行，應以勸導代替舉發，將撤銷該張逕舉單；至於開單警員漏蓋單位戳章，將依規定議處。

鄭功進表示，民眾將車停在台中市西區一處巷弄口，每天早上6點半就會出門工作，晚上8、9點才回家，停放時間是該路段非尖峰的時段，警局凌晨5點開單，且舉發單上竟連單位章都沒有，質疑警方開單偷偷摸摸，讓民眾連到家休息都要擔心車子被開單。

舊市區許多地方停車空間嚴重不足，有些民眾只能尋找未劃設紅線區域停車，市府應盡快釐清不可停車的區域，將標線劃清楚，不要讓民眾無所適從。市府也應針對停車空間不足的區域，在不妨礙交通安全的情況下，開放夜間停車，緩解民眾找車位慢速造成塞車及空汙問題。

警方表示，因員警日前接獲民眾檢舉該路口有違規車輛，當天凌晨5時許遂主動前往查看，經到場發現一輛車輛違停，並予以逕行舉發，但告發單漏蓋單位戳章。

經查明發現，該車符合「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第12條第6項，深夜時段0至6時，除違停身心障礙專用停車位或停車妨礙消防安全及人車通行者，得以勸導代替舉發，將協助民眾撤銷該張逕舉單。至於開單警員漏蓋單位戳章，並未準確衡量深夜時段得以勸導代替取締，將依規定議處。