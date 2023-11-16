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新社花海開跑 林保署台中分署推驚喜福袋、DIY體驗

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
林業及自然保育署台中分署在新社花海展區，開放現場報名DIY課程，深受親子喜愛。圖／林業及自然保育署台中分署提供
林業及自然保育署台中分署在新社花海展區，開放現場報名DIY課程，深受親子喜愛。圖／林業及自然保育署台中分署提供

2023新社花海開跑，展至12月3日。林業及自然保育署台中分署以國土生態綠色網絡為主題，打造充滿森林味的林業特展館，更推出限量驚喜福袋，開放現場報名DIY課程，深受親子喜愛。

林業保育署台中分署表示，今年採用自然素材以及中部地區原生種樹苗等，打造森林意境，讓民眾體驗漫步在森林裡的感覺，展示國土生態綠色網絡內涵，含括該分署轄管5條保育軸帶分布區，中部地區大肚山原生植群復育案例與原生樹種介紹，例如易危物種的狗花椒、台灣山茶等。

以天然材料設置的友善動物通道，讓動物在水溝或集水井等有高低落差之處也能安全通行；保育類野生動物如台灣黑熊、石虎、穿山甲等族群調查、監測、保育，環頸雉的友善生產環境營造；輔導山城農民推動友善耕作生產通過「友善石虎農作標章」。

現場展售多種療癒商品，包含：人氣王黃喉貂布偶吊飾、香氛乳液蠟燭、帶有清甜風味的土肉桂茶包及淡香水、土肉桂苗木等，參觀完林業特展館接受森林薰陶之餘，可將各式森林療癒商品帶回家。

分署特別推出限量驚喜福袋，原價1300元，展期特價999元；展期每周六、日上午11時、下午3時，現場開放自費報名DIY體驗活動，包含：竹藝昆蟲、文昌筆及國產精油調香，每場限額15至20人。

林業及自然保育署台中分署在新社花海展區，開放現場報名DIY課程，深受親子喜愛。圖／林業及自然保育署台中分署提供
林業及自然保育署台中分署在新社花海展區，開放現場報名DIY課程，深受親子喜愛。圖／林業及自然保育署台中分署提供
林業及自然保育署台中分署在新社花海展區，開放現場報名DIY課程，深受親子喜愛。圖／林業及自然保育署台中分署提供
林業及自然保育署台中分署在新社花海展區，開放現場報名DIY課程，深受親子喜愛。圖／林業及自然保育署台中分署提供
林業及自然保育署台中分署以國土生態綠色網絡為主題，打造充滿森林味的林業特展館。圖／林業及自然保育署台中分署
林業及自然保育署台中分署以國土生態綠色網絡為主題，打造充滿森林味的林業特展館。圖／林業及自然保育署台中分署
林業及自然保育署台中分署以國土生態綠色網絡為主題，打造充滿森林味的林業特展館。圖／林業及自然保育署台中分署
林業及自然保育署台中分署以國土生態綠色網絡為主題，打造充滿森林味的林業特展館。圖／林業及自然保育署台中分署

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