新社花海開跑 林保署台中分署推驚喜福袋、DIY體驗

2023新社花海開跑，展至12月3日。林業及自然保育署台中分署以國土生態綠色網絡為主題，打造充滿森林味的林業特展館，更推出限量驚喜福袋，開放現場報名DIY課程，深受親子喜愛。

林業保育署台中分署表示，今年採用自然素材以及中部地區原生種樹苗等，打造森林意境，讓民眾體驗漫步在森林裡的感覺，展示國土生態綠色網絡內涵，含括該分署轄管5條保育軸帶分布區，中部地區大肚山原生植群復育案例與原生樹種介紹，例如易危物種的狗花椒、台灣山茶等。

以天然材料設置的友善動物通道，讓動物在水溝或集水井等有高低落差之處也能安全通行；保育類野生動物如台灣黑熊、石虎、穿山甲等族群調查、監測、保育，環頸雉的友善生產環境營造；輔導山城農民推動友善耕作生產通過「友善石虎農作標章」。

現場展售多種療癒商品，包含：人氣王黃喉貂布偶吊飾、香氛乳液蠟燭、帶有清甜風味的土肉桂茶包及淡香水、土肉桂苗木等，參觀完林業特展館接受森林薰陶之餘，可將各式森林療癒商品帶回家。