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彰化定期票 12鄉鎮公所明年開賣

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化公共運輸通勤定期票，12公所也將買得到票。圖／彰化縣府提供
彰化公共運輸通勤定期票，12公所也將買得到票。圖／彰化縣府提供

彰化縣政府配合行政院促進公共運輸使用方案，推出699元彰化縣都市內定期票及999元中彰投苗跨城際定期票，因使用人數逐月增加，縣府爭取在沒有火車站、公車站較少的12鄉鎮公所開賣定期票，預計明年初機器設備就會進駐公所服務。

縣府交通處指出，縣內定期票從7月332人，10月已成長至2646人，中彰投苗跨城際定期票從7月6273人，10月已成長至2萬9797人，經分析跨縣市需求的通勤、同學族群多。

縣府也向交通部公路局爭取補助租賃公共運輸月票售票機，將配置到竹塘鄉、溪州鄉、花壇鄉、線西鄉、埤頭鄉、和美鎮、埔鹽鄉、福興鄉、秀水鄉、芬園鄉、永靖鄉及田尾鄉，擴大售票。

交通處說，現在民眾使用悠遊卡、一卡通和現金卡，但目前並沒有三合一的機器設備，因此先以租用方式讓每個公所都有三台設備，方便民眾購票，預計明年初設備進駐，協助公所辦理教育訓練事宜，就能盡速上線服務。

公共運輸 火車站

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