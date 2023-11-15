中市府招標設定地上權 標脫4宗6筆市有地

台中市財政局今天招標設定地上權，開標結果共標脫西屯區鑫港尾段112地號等共4宗6筆市有土地，決標權利金總金額新台幣1億9077萬多元，平均溢價率6%。

財政局說明，辦理招標設定地上權是為釋出市有土地結合民間資源開發利用，除有權利金、租金，及營業稅、房屋稅等相關收入挹注建設財源外，也可增加市民就業機會，活絡地方經濟發展。

財政局表示，這次標脫基地，交通便利、區位條件俱佳，順利標脫共4宗6筆市有土地，決標權利金總金額1億9077萬多元，平均溢價率6%。

財政局指出，其中較受矚目的是坐落於西屯區鑫港尾段的112地號市有土地，鄰近水湳經貿園區，最後由挪葳森林實業股份有限公司以權利金逾1億4000萬元得標，將規劃經營商務旅館。

至於其他標脫基地，財政局表示，還有坐落於清水區銀聯段587-11地號、梧棲區三民段503-2地號等2筆市有土地，則分別由個人以780萬及1092萬元得標，將規劃倉儲物流。另外，梧棲區下寮段52、57、62地號等3筆市有土地，則由昌旺國際開發股份有限公司以權利金2624萬餘元得標，將規劃經營商場及停車場。