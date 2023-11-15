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台中農民周文清奪甜柿王 挑選甜柿掌握這些訣竅
台中市陽明大樓今舉辦「112年度台中市優質甜柿果品評鑑活動」，計有61組產銷班農民報名參賽，經過評審激烈評比，由和平區周文清勇奪冠軍，帶回2萬元獎金。和平區農會總幹事李順冬分享，挑選甜柿有訣竅，外觀橘紅皮亮、蒂頭翠綠不乾枯，採買回家後常溫存放，不要冰入冰箱。
農業局表示，此次評鑑活動邀請農業部農糧署中區分署、台中區農業改良場及國立嘉義大學等農業學術研究單位代表擔任評審，依據甜柿外觀果形、重量、質地風味及糖度等項目進行評分。
經評審仔細品嘗後，由和平區周文清勇奪冠軍，獲得獎牌及獎金2萬元，第2名為和平區黃豐隆及蔡正佳，獲得獎牌及獎金1萬2000元，第3名分別為和平區盧錦城、謝宏裕及周永藩，可獲得獎牌及獎金5000元。
李順冬分享，消費者挑選甜柿有訣竅，選擇甜柿外觀橘紅皮亮、蒂頭翠綠不乾枯，視個人喜歡吃清脆或甜軟口感採買，回家後甜柿常溫存放即可，不要冰入冰箱。
農業局說明，甜柿產期10月中旬至12月，目前台灣常見柿子品種為「甜柿」及「澀柿」兩大類，其中甜柿無須人工脫澀處理，可在樹上自然脫澀，採收後即可食用，市面上甜柿常見的品種有「次郎」、「花御所」及「富有」等，其果肉細緻多汁、清甜可口，且營養豐富。
今日活動，包含農業局主任秘書陳柏宏、和平區農會理事長楊淑青及總幹事李順冬等皆出席，立法委員江啟臣及市議員古秀英服務處、東勢區農會、霧峰區農會、大里區農會也派代表共襄盛舉。
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