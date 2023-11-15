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無牌車佔停車格惹民怨 溪湖擬設暫置場、杜絕佔用

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
無牌車停放在免費公有停車場，佔用停車格問題，引發民怨。圖／溪湖鎮公所提供
無牌車停放在免費公有停車場，佔用停車格問題，引發民怨。圖／溪湖鎮公所提供

許多鄉鎮不論路邊或是公有停車場經常面臨無牌車霸佔停車格問題，造成民怨，彰化縣溪湖鎮長何炳樺希望能設「無牌車輛臨時暫置場」，車主若經公告後仍未領回，將視同一般廢棄物進行回收、變賣，以杜絕佔用停車格問題。

公所最近邀集縣府交通處、警察局、環保局前往實地會勘，視察溪湖鎮中央公園、大公路公有停車場及周圍道路等，即發現停車格被10幾輛無牌車佔用，針對現有霸佔車輛，警方也立即根據引擎號碼查詢車主身份，並聯絡通知限期內移除。

何炳樺說，由於不斷有居民陳情，說無牌車長期佔用，讓民眾停車空間反而不足，希望相關單位能解決，公所都有前往貼單告知並通報相關單位處理，但因爲權責單位後續至現場勘查時有些車輛未達報廢標準，導致執行效果仍不彰，他上周也到彰化縣環保局拜會，討論如何解決此問題。

公所發現，無牌車佔用問題經常是拖吊業者、報廢車輛回收商等將事故車、廢棄車、長期停放道路及公有停車場，何炳樺也呼籲請業者要發揮公德心，近期公所也已規劃在免費公有停車場周邊設置監視系統，掌握進場者身份，杜絕無良業者、車主影響到鄉親停車權益。

何炳樺說，公所也已在盤點變更公墓用地做為「無牌車輛臨時暫置場」，未來若在公共空間發現無牌車，公所即可代為拖吊至本鎮暫置場，車主領回則需支付移置及保管費用，若30日內未領回者，經本所完成公告程序將視同一般廢棄物進行回收、變賣。

溪湖警分局表示，依「道交條例」無牌車輛可移置保管，經通知車輛所有人限期領回，經公告3個月無人認領則可拍賣，未來在合乎法規的前提下，警方會全力配合。環保局則表示，對於設「無牌車輛臨時暫置場」，樂觀其成。

無牌車停放在免費公有停車場，佔用停車格問題，引發民怨。圖／溪湖鎮公所提供
無牌車停放在免費公有停車場，佔用停車格問題，引發民怨。圖／溪湖鎮公所提供
無牌車停放在免費公有停車場，佔用停車格問題，引發民怨，溪湖鎮長何炳樺邀集相關單位會勘，希望解決佔用問題。圖／溪湖鎮公所提供
無牌車停放在免費公有停車場，佔用停車格問題，引發民怨，溪湖鎮長何炳樺邀集相關單位會勘，希望解決佔用問題。圖／溪湖鎮公所提供

車主 停車場

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