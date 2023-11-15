中捷閘門刷卡音效播放7種鳥鳴聲 20日起一路啼醒

台中捷運繼日前推出專屬進站、離站音樂後，再打造刷卡閘門進出音效，推出模仿7種在地常見鳥類鳴聲，將從20日起正式上線，旅客進出閘門時可以聆聽、認識不同鳥鳴聲。

台中捷運公司今天表示，目前旅客刷卡進出中捷閘門，會聽見授權通過的「嗶」聲，20日起將改為清脆的鳥鳴聲。

中捷指出，閘門進出音效是「台中捷運地景音樂計畫」一環，這項計畫執行團隊台灣聲景協會到車站現場進行詳細考察，最終決定選擇最接近人類耳朵舒適度的自然音效，以模仿白腹秧雞、白頭翁、鳳頭蒼鷹、斯氏繡眼（綠繡眼）、白耳畫眉、五色鳥、黃嘴角鴞7種台中常見鳥類的鳴聲，作為閘門進出音效設計。

台中捷運地景音樂計畫主持人施梅紛表示，為避免使用真實鳥鳴聲可能對當地鳥類造成困擾，特別採用擬音（Foley）製作手法，利用電子合成器與實體樂器進行調整，如五色鳥的音效即是由木笛和木魚製成。

中捷公司董事長顏邦傑指出，設計理念不僅在於提供音效，同時凸顯台中捷運的環境保護及生態連結，也希望忙碌且長時間使用3C電子產品的民眾，能夠暫時緩下腳步，新的閘門進出音效就像想要喚醒民眾，屏幕外的世界有許多大自然寶藏值得細細探索，是非常富有教育意義及啟發性的設計。

中捷公司說明，綠線18個車站將劃分為7個區段，每個區段的車站閘門播放同一種鳥鳴聲，旅客進出不同車站將有驚喜與愉悅的體驗。