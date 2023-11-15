全台空品不如去年...PM2.5增2.6微克 盧秀燕：加強管制汙染源

台中市政府昨日召開空品改善委員會，市長盧秀燕會中表示，今年全台空氣品質都不如去年，尤其邁入秋冬季時，境外汙染更顯嚴重，市府將持續透過「藍天白雲行動計畫」加強管制排放源，將本土汙染降到最低。

環保局長陳宏益指出，今年受氣候條件影響，造成全台空品相較去年不佳，1月至10月底台中市空氣品質 PM2.5濃度達15.4微克，較去年同期增加2.6微克，但台中近年運用智慧科技治理空品頗具成效，預估今年台中PM2.5平均值仍會接近國家空品標準15微克。

陳宏益說，市府除加強汙染排放查核管制外，也呼籲民眾與市府攜手從生活中減少汙染排放，如加油時不強迫多加油，多以步行、搭乘大眾運輸工具或共乘方式減少車輛尾氣排放，一起維護好空氣，讓台中常見藍天白雲。

盧秀燕表示，台灣每年秋冬季屬空汙好發季節，且易受地形及氣候影響，台中位居大氣擴散條件不利區域，更導致汙染物易累積，造成空品不良；對此，市府除加強管制各汙染源，也加強宣導民眾空品資訊，全力守護市民健康。

盧秀燕提到，日前她看到報導有民眾因受環保法規和補助影響，考慮改換電動車，顯示政策是具引導和鼓勵性的，盼市府團隊持續利用多元宣導管道，包含網頁、跑馬燈、通訊軟體等，建立民眾環保意識。她也說，改善空品非一朝一夕可完成，未來仍需長期奮鬥。