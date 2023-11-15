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彰化通勤月票使用人數暴增 12鄉鎮公所將可購票

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化公共運輸通勤定期票，12公所也將買得到票。圖／彰化縣府提供
彰化公共運輸通勤定期票，12公所也將買得到票。圖／彰化縣府提供

彰化縣政府配合行政院促進公共運輸使用方案，推出699元彰化縣都市內定期票及999元中彰投苗跨城際定期票，因使用人數逐月增加，縣府爭取在沒有火車站、公車站較少的12鄉鎮公所開賣定期票，預計明年初機器設備就會進駐公所服務。

「彰化公共運輸通勤定期票」今年7月1日上線服務，起初民眾買彰化縣都市內定期票就無法使用搭乘跨縣市的客運路線，認為不彈性、不好用，縣府擴大納入原本跨縣市行駛的42條公路客運路線，中彰投苗跨城際定期票也同步新增21條公路客運路線。

縣府交通處指出，縣內定期票從7月332人，10月已成長至2646人，中彰投苗跨城際定期票從7月6273人，10月已成長至2萬9797人，經分析跨縣市需求的通勤、同學族群多。

縣府也向交通部公路局爭取補助租賃公共運輸月票售票機，經費88萬多元，由中央補助58萬5396元，縣府自籌29萬多元，將配置到竹塘鄉、溪州鄉、花壇鄉、線西鄉、埤頭鄉、和美鎮、埔鹽鄉、福興鄉、秀水鄉、芬園鄉、永靖鄉及田尾鄉，擴大售票服務。

交通處說，現在民眾使用悠遊卡、一卡通和信金卡，但目前並沒有三合一的機器設備，因此先以租用方式讓每個公所都有三台設備，方便民眾購票，預計民年初設備進駐，協助公所辦理教育訓練事宜，就能儘速上線服務。

彰化縣都市內定期票票價699元，在30日內可無限次使用彰化縣市區客運、公路客運（路線起迄點皆在彰化縣境內）及公共自行車前30分鐘免費。

至於，中彰投苗跨城際定期票票價999元，在30日內可無限次使用四縣市市區客運、公路客運以及台鐵（路線起迄點都在四縣市境內）、公共自行車前30分鐘免費及台中捷運，民眾可在彰化縣境內各公車客運場站、台鐵車站（永靖、源泉除外）購買及設定定期票。

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