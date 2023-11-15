聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中高美濕地景觀橋鏽蝕 市府：2年一測安全無虞

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
高美濕地景觀橋啟用7年，兩側橋面鏽蝕嚴重。記者陳秋雲／攝影
高美濕地景觀橋啟用7年，兩側橋面鏽蝕嚴重。記者陳秋雲／攝影

台中高美濕地被譽為一生必遊景點，高美濕地景觀橋完工7年，可欣賞海天一色景致，不過議員楊典忠說，兩側橋面嚴重生鏽，肉眼可見一條條清晰的鏽痕，除了有礙景觀，擔心橋梁結構是否安全？定期巡檢都沒發現嗎？副市長黃國榮說，橋面生鏽有礙景觀與生態，將定期除鏽；每2年檢測一次，結構安全無虞。

高美濕地景觀橋是由前市長胡志強規畫，斥資2億元打造雙塔雙弧線造型斜張橋，2016年在前市長林佳龍任內完工，矗立在往遊客中心的清水大排河道中間，橋上可步行、騎自行車，河道對面是風車大道，可觀賞海天一色的濕地美景。

民進黨議員楊典忠說，景觀橋兩側橋面都嚴重生鏽，遠望可見藍色的橋面，有深咖啡色的直線生鏽痕跡，橋梁兩側護欄下方是烤漆，上方是不鏽鋼，究竟是用什麼樣的材質，竟會鏽成這樣。

楊典忠質疑，景觀橋落成7年，依規定得定期巡檢、維護清理，難道都沒回報鏽蝕問題嗎？濕地美景配上生鏽的景觀橋有礙觀瞻，鏽水流入濕地影響生態，更擔心橋梁結構是否安全？要求定期追蹤檢測。

黃國榮表示，景觀橋生鏽實在不好看，對生態也有影響，市府會處理除鏽，並先避免鏽水流入河道。建設局長陳大田說，依規定市府進行橋梁檢測與維修，會報請中央列管備查與評比，高美濕地景觀橋去年檢測等級是二級，橋梁結構安全無虞。

陳大田說，景觀橋委託清水區公所維護，由建設局養工處督導，列入2年1次橋梁檢查；景觀橋位於海口，鹽分較高，即使不鏽鋼仍會生鏽，將進行景觀橋不鏽鋼白鐵欄杆除鏽工程，並定期辦理。

高美濕地 議員 斜張橋 林佳龍 胡志強

延伸閱讀

高美濕地景觀橋「一生要到一次」議員：鏽蝕嚴重很落漆

中市府撕「行人地獄」 民代建議路口改「雙色溫路燈」

高低差22公分公園潛藏危機 大里小女孩摔到頭破血流

榕樹根「竄進」民宅破壞地面 中市府：移植改善

相關新聞

台中巨蛋鄰住宅區 議員憂噪音擾民

台中巨蛋工程標案正式決標，由麗明營造承攬營造。議員楊大鋐說，台北小巨蛋周邊是商業區，可配合提供商業服務機能，但台中巨蛋周...

簡訊取代明信片通知 南投機車排氣定檢提升率居冠

為改善空氣品質，南投縣環保局鎖定機車族群，自3年前停止寄發機車排氣定期檢驗明信片，藉由逐年擴大收集車主資料，改採更即時的...

台中高美濕地景觀橋鏽蝕 市府：2年一測安全無虞

台中高美濕地被譽為一生必遊景點，高美濕地景觀橋完工7年，可欣賞海天一色景致，不過議員楊典忠說，兩側橋面嚴重生鏽，肉眼可見...

台中鐵路橋下規劃22商場、26停車場 明年6月陸續開幕

台中都會區鐵路高架橋下多目標商場及停車場出租案，範圍北起自豐原火車站，南至大慶火車站，全線約21.7公里。台鐵局為鐵路沿...

台中愛閱讀六都第一！市府年花1億買書 盧秀燕：公私合力推閱讀

為營造優質閱讀環境，中市府結合民間資源，推動圖書館社新建、改善等，並自去年度起提高購書經費至1億元。市長盧秀燕表示，強化...

鹿闖民宅廠商亂謅死而復生野放 中市府解約開罰送辦

1頭受傷梅花鹿上月闖入台中1處民宅，中市府委外廠商捕捉時將鹿角鋸斷並通報死亡，廠商後續改口梅花鹿已野放，市議員質疑其中疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。