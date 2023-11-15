台中高美濕地景觀橋鏽蝕 市府：2年一測安全無虞

台中高美濕地被譽為一生必遊景點，高美濕地景觀橋完工7年，可欣賞海天一色景致，不過議員楊典忠說，兩側橋面嚴重生鏽，肉眼可見一條條清晰的鏽痕，除了有礙景觀，擔心橋梁結構是否安全？定期巡檢都沒發現嗎？副市長黃國榮說，橋面生鏽有礙景觀與生態，將定期除鏽；每2年檢測一次，結構安全無虞。

高美濕地景觀橋是由前市長胡志強規畫，斥資2億元打造雙塔雙弧線造型斜張橋，2016年在前市長林佳龍任內完工，矗立在往遊客中心的清水大排河道中間，橋上可步行、騎自行車，河道對面是風車大道，可觀賞海天一色的濕地美景。

民進黨議員楊典忠說，景觀橋兩側橋面都嚴重生鏽，遠望可見藍色的橋面，有深咖啡色的直線生鏽痕跡，橋梁兩側護欄下方是烤漆，上方是不鏽鋼，究竟是用什麼樣的材質，竟會鏽成這樣。

楊典忠質疑，景觀橋落成7年，依規定得定期巡檢、維護清理，難道都沒回報鏽蝕問題嗎？濕地美景配上生鏽的景觀橋有礙觀瞻，鏽水流入濕地影響生態，更擔心橋梁結構是否安全？要求定期追蹤檢測。

黃國榮表示，景觀橋生鏽實在不好看，對生態也有影響，市府會處理除鏽，並先避免鏽水流入河道。建設局長陳大田說，依規定市府進行橋梁檢測與維修，會報請中央列管備查與評比，高美濕地景觀橋去年檢測等級是二級，橋梁結構安全無虞。

陳大田說，景觀橋委託清水區公所維護，由建設局養工處督導，列入2年1次橋梁檢查；景觀橋位於海口，鹽分較高，即使不鏽鋼仍會生鏽，將進行景觀橋不鏽鋼白鐵欄杆除鏽工程，並定期辦理。